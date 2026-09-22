Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đấu Uzbekistan

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 15/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines. (Ảnh: AFC)

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026

Thứ Ba, 15/09/2026

13:30

Sân Nagoya

Uzbekistan

VS

Philippines

▶Bảng C

17:00

Sân Nagoya

Việt Nam

VS

Kuwait

▶Bảng C

17:30

Sân Mizuho

Qatar

VS

Hàn Quốc

▶Bảng D

Thứ Tư, 16/09/2026

12:00

Sân Wave Kariya

UAE

VS

Iran

▶Bảng B

14:00

Sân Toyota

Thái Lan

VS

Kyrgyzstan

▶Bảng A

17:00

Sân Wave Kariya

Trung Quốc

VS

Triều Tiên

▶Bảng B

17:30

Sân Toyota

Nhật Bản

VS

Hong Kong (Trung Quốc)

▶Bảng A

Thứ Sáu, 18/09/2026

13:30

Sân Nagoya

Philippines

VS

Việt Nam

▶Bảng C

17:00

Sân Nagoya

Kuwait

VS

Uzbekistan

▶Bảng C

17:30

Sân Nagoya

Ả Rập Xê Út

VS

Qatar

▶Bảng D

Chủ Nhật, ngày 20/09/2026

12:00

Sân Wave Kariya

Iran

VS

Trung Quốc

▶Bảng B

14:00

Sân Toyota

Hong Kong (Trung Quốc)

VS

Thái Lan

▶Bảng A

19:00

Sân Wave Kariya

Triều Tiên

VS

UAE

▶Bảng B

19:30

Sân Toyota

Kyrgyzstan

VS

Nhật Bản

▶Bảng A

Thứ Ba, 22/09/2026

12:00

Sân Nagoya

Philippines

VS

Kuwait

▶Bảng C

12:00

Sân Nagoya

Việt Nam

VS

Uzbekistan

▶Bảng C

17:00

Sân Nagoya

Hàn Quốc

VS

Ả Rập Xê Út

▶Bảng D

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG CỦA U23 VIỆT NAM

Thứ BA, 15/09/2026

17:00

Sân Nagoya City Minato Soccer

Việt Nam

VS

Kuwait

▶Bảng C

Thứ Sáu, 18/09/2026

13:30

Sân Nagoya City Minato Soccer

Việt Nam

VS

Philippines

▶Bảng C

Thứ Ba, 22/09/2026

12:00

Sân Nagoya City Mizuho

Việt Nam

VS

Uzbekistan

▶Bảng C

Thể thức thi đấu môn bóng đá nam ở ASIAD 2026

ASIAD 2026 có 15 đội dự môn bóng đá nam, chia thành 4 bảng đấu. Ba bảng A, B và C có 4 đội, trong khi bảng D chỉ còn 3 đội.

Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết. Đáng chú ý, giải không tổ chức vòng 1/8, vì vậy 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.