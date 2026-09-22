Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đấu Uzbekistan
Đầy đủ lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 có đội tuyển U23 Việt Nam tham dự từ ngày 15/9 đến 3/10.
Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 15/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vào tứ kết.
Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026
Thứ Ba, 15/09/2026
13:30
Sân Nagoya
VS
▶Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Việt Nam
VS
Kuwait
▶Bảng C
17:30
Sân Mizuho
VS
Hàn Quốc
▶Bảng D
Thứ Tư, 16/09/2026
12:00
Sân Wave Kariya
UAE
VS
Iran
▶Bảng B
14:00
Sân Toyota
Thái Lan
VS
Kyrgyzstan
▶Bảng A
17:00
Sân Wave Kariya
Trung Quốc
VS
Triều Tiên
▶Bảng B
17:30
Sân Toyota
Nhật Bản
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
▶Bảng A
Thứ Sáu, 18/09/2026
13:30
Sân Nagoya
Philippines
VS
Việt Nam
▶Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Kuwait
VS
Uzbekistan
▶Bảng C
17:30
Sân Nagoya
Ả Rập Xê Út
VS
Qatar
▶Bảng D
Chủ Nhật, ngày 20/09/2026
12:00
Sân Wave Kariya
Iran
VS
Trung Quốc
▶Bảng B
14:00
Sân Toyota
Hong Kong (Trung Quốc)
VS
Thái Lan
▶Bảng A
19:00
Sân Wave Kariya
Triều Tiên
VS
UAE
▶Bảng B
19:30
Sân Toyota
Kyrgyzstan
VS
Nhật Bản
▶Bảng A
Thứ Ba, 22/09/2026
12:00
Sân Nagoya
Philippines
VS
Kuwait
▶Bảng C
12:00
Sân Nagoya
Việt Nam
VS
Uzbekistan
▶Bảng C
17:00
Sân Nagoya
Hàn Quốc
VS
Ả Rập Xê Út
▶Bảng D
Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG CỦA U23 VIỆT NAM
Thứ BA, 15/09/2026
17:00
Sân Nagoya City Minato Soccer
Việt Nam
VS
Kuwait
▶Bảng C
Thứ Sáu, 18/09/2026
13:30
Sân Nagoya City Minato Soccer
Việt Nam
VS
Philippines
▶Bảng C
Thứ Ba, 22/09/2026
12:00
Sân Nagoya City Mizuho
Việt Nam
VS
Uzbekistan
▶Bảng C
Thể thức thi đấu môn bóng đá nam ở ASIAD 2026
ASIAD 2026 có 15 đội dự môn bóng đá nam, chia thành 4 bảng đấu. Ba bảng A, B và C có 4 đội, trong khi bảng D chỉ còn 3 đội.
Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết. Đáng chú ý, giải không tổ chức vòng 1/8, vì vậy 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-nam-asiad-2026-moi-nhat-ar1039650.html