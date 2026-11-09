Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11, sáng mai 10/11 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026
Lịch thi đấu Cúp FA
02h30 ngày 10/11: Plymouth Parkway vs Berkhamsted
Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria
19h30 ngày 9/11: PFC CSKA-Sofia II vs PFC Rilski Sportist Samokov
19h30 ngày 9/11: PFC Chernomorets Burgas vs Yantra
22h00 ngày 9/11: Etar vs Montana
22h30 ngày 9/11: Fratria vs Sportist Svoge
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
23h00 ngày 9/11: FC Iberia 1999 vs FC Gagra
Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia
23h00 ngày 9/11: Liptovsky Mikulas vs MFK Bytca
Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia
22h00 ngày 9/11: Napredak vs OFK Bor
Lịch thi đấu Hạng 2 Romania
19h30 ngày 9/11: ASU Politehnica Timisoara vs CSM Resita
22h00 ngày 9/11: CS Dinamo Bucuresti vs Ramnicu Valcea
Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha
03h15 ngày 10/11: Torreense vs Uniao de Leiria
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
02h30 ngày 10/11: Sabadell vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
03h00 ngày 10/11: Sportivo San Lorenzo vs Rubio Nu
05h30 ngày 10/11: Luqueno vs 2 de Mayo.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-9-11-2026/443554.html