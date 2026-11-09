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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11, sáng mai 10/11 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026

Lịch thi đấu Cúp FA

02h30 ngày 10/11: Plymouth Parkway vs Berkhamsted

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria

19h30 ngày 9/11: PFC CSKA-Sofia II vs PFC Rilski Sportist Samokov

19h30 ngày 9/11: PFC Chernomorets Burgas vs Yantra

22h00 ngày 9/11: Etar vs Montana

22h30 ngày 9/11: Fratria vs Sportist Svoge

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

23h00 ngày 9/11: FC Iberia 1999 vs FC Gagra

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia

23h00 ngày 9/11: Liptovsky Mikulas vs MFK Bytca

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia

22h00 ngày 9/11: Napredak vs OFK Bor

Lịch thi đấu Hạng 2 Romania

19h30 ngày 9/11: ASU Politehnica Timisoara vs CSM Resita

22h00 ngày 9/11: CS Dinamo Bucuresti vs Ramnicu Valcea

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha

03h15 ngày 10/11: Torreense vs Uniao de Leiria

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

02h30 ngày 10/11: Sabadell vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

03h00 ngày 10/11: Sportivo San Lorenzo vs Rubio Nu

05h30 ngày 10/11: Luqueno vs 2 de Mayo.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-9-11-2026/443554.html