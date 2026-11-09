Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9/11/2026

Góp mặt trong thành phần Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra từ ngày 14-11 đến 15-12, hàng chục vận động viên ở độ tuổi “ngoại tứ tuần” (từ 40 tuổi trở lên) đang tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự bền bỉ và tinh thần gắn bó với thể thao, những gương mặt này còn được kỳ vọng sẽ mang về Huy chương vàng quý giá, góp phần vào thành tích chung của Thể thao Thủ đô.