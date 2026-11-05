Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 5/11/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11, sáng mai 6/11 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 5/11/2026
Lịch thi đấu Europa League
00h45 ngày 6/11: AC Milan vs Ferencvaros (TV360)
00h45 ngày 6/11: Anderlecht vs FC Salzburg (TV360)
00h45 ngày 6/11: Crystal Palace vs Hoffenheim (TV360)
00h45 ngày 6/11: Levski Sofia vs Jagiellonia Bialystok (TV360)
00h45 ngày 6/11: Lillestroem vs Viktoria Plzen (TV360)
00h45 ngày 6/11: NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia (TV360)
00h45 ngày 6/11: Sociedad vs Lyon (TV360)
00h45 ngày 6/11: Sparta Prague vs Bournemouth (TV360)
03h00 ngày 6/11: AZ Alkmaar vs Juventus (TV360)
03h00 ngày 6/11: Leverkusen vs Marseille (TV360)
03h00 ngày 6/11: Benfica vs Lech Poznan (TV360)
03h00 ngày 6/11: Celta Vigo vs Union St.Gilloise (TV360)
03h00 ngày 6/11: Celtic vs Beşiktaş (TV360)
03h00 ngày 6/11: Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete (TV360)
03h00 ngày 6/11: Sturm Graz vs NK Celje (TV360)
03h00 ngày 6/11: Sunderland vs Dinamo Zagreb (TV360)
Lịch thi đấu Europa Conference League
00h45 ngày 6/11: AGF vs SC Braga (TV360)
00h45 ngày 6/11: Atalanta vs Kairat Almaty (TV360)
00h45 ngày 6/11: FC Midtjylland vs Ajax (TV360)
00h45 ngày 6/11: Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes (TV360)
00h45 ngày 6/11: KuPS vs Gent (TV360)
00h45 ngày 6/11: Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split (TV360)
00h45 ngày 6/11: Mjaellby vs Borac Banja Luka (TV360)
00h45 ngày 6/11: Thun vs Hearts (TV360)
00h45 ngày 6/11: Trabzonspor vs Freiburg (TV360)
03h00 ngày 6/11: AS Monaco vs FC Nordsjaelland (TV360)
03h00 ngày 6/11: CS Universitatea Craiova vs KF Egnatia (TV360)
03h00 ngày 6/11: FC Twente vs Pafos FC (TV360)
03h00 ngày 6/11: Getafe vs Brighton (TV360)
03h00 ngày 6/11: Lugano vs FK Kauno Zalgiris (TV360)
03h00 ngày 6/11: Panathinaikos vs PFC CSKA Sofia (TV360)
03h00 ngày 6/11: Riga FC vs Jablonec (TV360)
03h00 ngày 6/11: St.Truiden vs Brann (TV360)
03h00 ngày 6/11: FC Copenhagen vs FC Iberia 1999 (TV360).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-5-11-2026/443093.html