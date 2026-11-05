Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 5/11/2026

Sau 6 vòng đấu, V.League 2026/27 đang cho thấy diện mạo của một mùa giải khó đoán khi khoảng cách giữa các đội bóng không lớn, còn những ứng viên vô địch liên tục đánh rơi điểm số. Một chiến thắng có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của các đội bóng, nhưng một thất bại cũng đủ khiến những ứng viên cạnh tranh chức vô địch mất đi lợi thế. Sự sít sao ấy tạo nên sức hấp dẫn cho V.League, đồng thời phản ánh thực tế rằng chưa có đội bóng nào đủ sức tạo ra khoảng cách đáng kể sau chặng khởi đầu.