Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026

Ngày 30.9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASIAD 20 với các môn boxing, bắn súng, cầu mây, golf, judo và vật. Trong đó, môn vật chính thức vào cuộc với Đặng Thị Linh ở hạng 68kg nữ, trong khi hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh bước vào bán kết boxing với mục tiêu giành quyền tranh HCV.