Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9, sáng mai 1/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
16h00 ngày 30/9: Division 2 - Timor-Leste vs Campuchia (FPT Play, TV360)
19h00 ngày 30/9: Division 2 - Hong Kong (Trung Quốc) vs Brunei (FPT Play, TV360)
Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026
13h00 ngày 30/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc
17h30 ngày 30/9: U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản
Lịch thi đấu Can Cup
23h00 ngày 30/9: Bảng D - Eritrea vs Nam Phi
Lịch thi đấu Gulf Cup
00h30 ngày 1/10: Bảng B - Bahrain vs Yemen
00h30 ngày 1/10: Bảng B - UAE vs Qatar
Lịch thi đấu VĐQG Ghana
22h00 ngày 30/9: Medeama SC vs Port City
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
06h00 ngày 1/11: Montevideo City Torque vs Club Atletico Penarol
Lịch thi đấu VĐQG Canada
06h00 ngày 1/10: Atletico Ottawa vs Cavalry FC
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
08h00 ngày 1/10: Atletico Nacional vs Atletico Junior
Lịch thi đấu VĐQG Peru
03h00 ngày 1/10: Cienciano vs Los Chankas CYC.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-30-9-2026/438522.html