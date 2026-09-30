Thể thaoBóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9, sáng mai 1/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

Bnews
Bnews
2046 liên quanGốc

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1. Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu Champions League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu giải hạng nhất Việt Nam. Lịch thi đấu V-League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/9/2026

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

16h00 ngày 30/9: Division 2 - Timor-Leste vs Campuchia (FPT Play, TV360)

19h00 ngày 30/9: Division 2 - Hong Kong (Trung Quốc) vs Brunei (FPT Play, TV360)

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026

13h00 ngày 30/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

17h30 ngày 30/9: U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Lịch thi đấu Can Cup

23h00 ngày 30/9: Bảng D - Eritrea vs Nam Phi

Lịch thi đấu Gulf Cup

00h30 ngày 1/10: Bảng B - Bahrain vs Yemen

00h30 ngày 1/10: Bảng B - UAE vs Qatar

Lịch thi đấu VĐQG Ghana

22h00 ngày 30/9: Medeama SC vs Port City

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

06h00 ngày 1/11: Montevideo City Torque vs Club Atletico Penarol

Lịch thi đấu VĐQG Canada

06h00 ngày 1/10: Atletico Ottawa vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

08h00 ngày 1/10: Atletico Nacional vs Atletico Junior

Lịch thi đấu VĐQG Peru

03h00 ngày 1/10: Cienciano vs Los Chankas CYC.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-30-9-2026/438522.html