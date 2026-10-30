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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10, sáng mai 31/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026

Lịch thi đấu La Liga

03h00 ngày 31/10: Villarreal vs Espanyol

Lịch thi đấu Bundesliga

02h30 ngày 31/10: Elversberg vs Mainz 05 (TV360)

Lịch thi đấu Ligue 1

01h00 ngày 31/10: Le Havre vs Paris Saint-Germain

03h05 ngày 31/10: Lille vs Lens

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

03h00 ngày 31/10: Sheffield United vs Wrexham

Lịch thi đấu Malaysia Super League

15h00 ngày 30/10: Brunei DPMM vs Negeri Sembilan

Lịch thi đấu VĐQG Australia

16h00 ngày 30/10: Brisbane Roar FC vs Auckland FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

15h30 ngày 30/10: Malut United vs Bhayangkara FC

19h00 ngày 30/10: Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

22h00 ngày 30/10: CSKA 1948 Sofia vs Spartak Varna.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-30-10-2026/442375.html