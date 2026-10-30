Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026

Từ ngày 1 đến 8/11, đội tuyển Karate khởi đầu hành trình chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 của đoàn thể thao Đà Nẵng. Sau thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự góp mặt của các võ sĩ giàu kinh nghiệm, Karate thành phố hướng đến đạt nhiều thành tích tại đại hội.