Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10, sáng mai 31/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 30/10/2026
Lịch thi đấu La Liga
03h00 ngày 31/10: Villarreal vs Espanyol
Lịch thi đấu Bundesliga
02h30 ngày 31/10: Elversberg vs Mainz 05 (TV360)
Lịch thi đấu Ligue 1
01h00 ngày 31/10: Le Havre vs Paris Saint-Germain
03h05 ngày 31/10: Lille vs Lens
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
03h00 ngày 31/10: Sheffield United vs Wrexham
Lịch thi đấu Malaysia Super League
15h00 ngày 30/10: Brunei DPMM vs Negeri Sembilan
Lịch thi đấu VĐQG Australia
16h00 ngày 30/10: Brisbane Roar FC vs Auckland FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
15h30 ngày 30/10: Malut United vs Bhayangkara FC
19h00 ngày 30/10: Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
22h00 ngày 30/10: CSKA 1948 Sofia vs Spartak Varna.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-30-10-2026/442375.html