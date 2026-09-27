Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/9, sáng mai 28/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
14h00 ngày 27/9: Division 2 - Campuchia vs Myanmar
17h00 ngày 27/9: Division 2 - Hong Kong (Trung Quốc) vs Lào
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
16h00 ngày 27/9: Bình Minh Sài Gòn vs Thái Nguyên (FPT Play)
Lịch thi đấu UEFA Nations League
20h00 ngày 27/9: League D: Group 2 - Lithuania vs Azerbaijan
23h00 ngày 27/9: League A: Group 4 - Đan Mạch vs Wales
23h00 ngày 27/9: League B: Group 3 - Áo vs Kosovo
23h00 ngày 27/9: League D: Group 1 - Gibraltar vs Andorra
23h00 ngày 27/9: League A: Group 2 - Serbia vs Hà Lan
01h45 ngày 28/9: League A: Group 2 - Đức vs Hy Lạp
01h45 ngày 28/9: League A: Group 4 - Na Uy vs Bồ Đào Nha
01h45 ngày 28/9: League B: Group 3 - Israel vs Ireland
Lịch thi đấu Gulf Cup
22h00 ngày 27/9: Bảng B - Yemen vs Qatar
01h00 ngày 28/9: Bảng B - Bahrain vs UAE
Lịch thi đấu K League 1 vòng 22
17h00 ngày 27/9: Gangwon FC vs Incheon United
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bồ Đào Nha vòng 2
21h00 ngày 27/9: Camacha vs Florgrade.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-27-9-2026/438263.html