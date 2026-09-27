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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/9, sáng mai 28/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

14h00 ngày 27/9: Division 2 - Campuchia vs Myanmar

17h00 ngày 27/9: Division 2 - Hong Kong (Trung Quốc) vs Lào

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

16h00 ngày 27/9: Bình Minh Sài Gòn vs Thái Nguyên (FPT Play)

Lịch thi đấu UEFA Nations League

20h00 ngày 27/9: League D: Group 2 - Lithuania vs Azerbaijan

23h00 ngày 27/9: League A: Group 4 - Đan Mạch vs Wales

23h00 ngày 27/9: League B: Group 3 - Áo vs Kosovo

23h00 ngày 27/9: League D: Group 1 - Gibraltar vs Andorra

23h00 ngày 27/9: League A: Group 2 - Serbia vs Hà Lan

01h45 ngày 28/9: League A: Group 2 - Đức vs Hy Lạp

01h45 ngày 28/9: League A: Group 4 - Na Uy vs Bồ Đào Nha

01h45 ngày 28/9: League B: Group 3 - Israel vs Ireland

Lịch thi đấu Gulf Cup

22h00 ngày 27/9: Bảng B - Yemen vs Qatar

01h00 ngày 28/9: Bảng B - Bahrain vs UAE

Lịch thi đấu K League 1 vòng 22

17h00 ngày 27/9: Gangwon FC vs Incheon United

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bồ Đào Nha vòng 2

21h00 ngày 27/9: Camacha vs Florgrade.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-27-9-2026/438263.html