Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9/2026

Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.