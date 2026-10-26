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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10, sáng mai 27/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026

Lịch thi đấu La Liga

03h00 ngày 27/10: Sevilla vs Osasuna (SCTV15, ON Football)

Lịch thi đấu AFC Champions League

21h45 ngày 26/10: Neftchi Fargona vs Al Ittihad (TV360)

00h00 ngày 27/10: Al Ahli vs Al-Gharafa (TV360)

00h00 ngày 27/10: Al-Ain vs Tractor FC (TV360)

02h15 ngày 27/10: Al Nassr vs Al-Wasl (TV360)

02h15 ngày 27/10: Al Qadsiah vs Al-Sadd (TV360)

02h15 ngày 27/10: Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor Tashkent (TV360)

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

20h30 ngày 26/10: Xorazm vs Navbahor Namangan

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

19h00 ngày 26/10: Bhayangkara FC vs PSM Makassar

19h00 ngày 26/10: Persebaya Surabaya vs Madura United

19h00 ngày 26/10: Persija Jakarta vs Persik Kediri

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

22h00 ngày 26/10: Lokomotiv Plovdiv vs Slavia Sofia

00h30 ngày 27/10: PFC CSKA Sofia vs Ludogorets

Lịch thi đấu Singapore Premier League

18h30 ngày 26/10: Geylang International FC vs Hougang United FC.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-26-10-2026/441854.html