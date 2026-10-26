Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026

Tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, Đoàn thể thao Hải Phòng đặt quyết tâm đứng trong tốp 5 chung cuộc. Mục tiêu trên được xem là sự kỳ vọng bứt phá rất lớn, bởi cách đây 4 năm, tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9, thể thao đất cảng xếp hạng 7 với 32 huy chương vàng (HCV), 18 huy chương bạc (HCB), 44 huy chương đồng (HCĐ).