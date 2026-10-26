Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10, sáng mai 27/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/10/2026
Lịch thi đấu La Liga
03h00 ngày 27/10: Sevilla vs Osasuna (SCTV15, ON Football)
Lịch thi đấu AFC Champions League
21h45 ngày 26/10: Neftchi Fargona vs Al Ittihad (TV360)
00h00 ngày 27/10: Al Ahli vs Al-Gharafa (TV360)
00h00 ngày 27/10: Al-Ain vs Tractor FC (TV360)
02h15 ngày 27/10: Al Nassr vs Al-Wasl (TV360)
02h15 ngày 27/10: Al Qadsiah vs Al-Sadd (TV360)
02h15 ngày 27/10: Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor Tashkent (TV360)
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
20h30 ngày 26/10: Xorazm vs Navbahor Namangan
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
19h00 ngày 26/10: Bhayangkara FC vs PSM Makassar
19h00 ngày 26/10: Persebaya Surabaya vs Madura United
19h00 ngày 26/10: Persija Jakarta vs Persik Kediri
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
22h00 ngày 26/10: Lokomotiv Plovdiv vs Slavia Sofia
00h30 ngày 27/10: PFC CSKA Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu Singapore Premier League
18h30 ngày 26/10: Geylang International FC vs Hougang United FC.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-26-10-2026/441854.html