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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9, sáng mai 26/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026

Lịch thi đấu tứ kết nữ ASIAD 2026

13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Triều Tiên vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa

13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam (VTV6)

17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Nhật Bản vs Nữ Philippines

17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Uzbekistan

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup

16h00 ngày 25/9: Bảng A - Bangladesh vs Malaysia

20h00 ngày 25/9: Bảng A - Indonesia vs Singapore

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

17h00 ngày 25/9: TP. HCM vs Đại học Văn Hiến (FPT Play)

Lịch thi đấu UEFA Nations League

23h00 ngày 25/9: League B: Group 2 - Georgia vs Bắc Ireland

23h00 ngày 25/9: League C: Group 2 - Armenia vs Latvia

01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Italy vs Bỉ

01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp

01h45 ngày 26/9: League B: Group 2 - Hungary vs Ukraine

01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Ba Lan vs Bosnia

01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Thụy Điển vs Romania

01h45 ngày 26/9; League C: Group 2 - Montenegro vs Cyprus

Lịch thi đấu VĐQG Canada

08h10 ngày 26/9: Cavalry FC vs Supra du Quebec

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile

06h00 ngày 26/9: Colo Colo vs Audax Italiano.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-25-9-2026/438115.html