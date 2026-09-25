Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026

Với mỗi VĐV, sau những tháng ngày miệt mài tập luyện, khoảnh khắc được xướng tên, nhìn Quốc kỳ tung bay và nghe Quốc ca vang lên trên đấu trường quốc tế là phần thưởng lớn nhất. Nhưng phía sau những tấm huy chương lấp lánh là mồ hôi, nước mắt, những chấn thương và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp.