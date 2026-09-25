Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9, sáng mai 26/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/9/2026
Lịch thi đấu tứ kết nữ ASIAD 2026
13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Triều Tiên vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa
13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam (VTV6)
17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Nhật Bản vs Nữ Philippines
17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Uzbekistan
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup
16h00 ngày 25/9: Bảng A - Bangladesh vs Malaysia
20h00 ngày 25/9: Bảng A - Indonesia vs Singapore
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
17h00 ngày 25/9: TP. HCM vs Đại học Văn Hiến (FPT Play)
Lịch thi đấu UEFA Nations League
23h00 ngày 25/9: League B: Group 2 - Georgia vs Bắc Ireland
23h00 ngày 25/9: League C: Group 2 - Armenia vs Latvia
01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Italy vs Bỉ
01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp
01h45 ngày 26/9: League B: Group 2 - Hungary vs Ukraine
01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Ba Lan vs Bosnia
01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Thụy Điển vs Romania
01h45 ngày 26/9; League C: Group 2 - Montenegro vs Cyprus
Lịch thi đấu VĐQG Canada
08h10 ngày 26/9: Cavalry FC vs Supra du Quebec
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
06h00 ngày 26/9: Colo Colo vs Audax Italiano.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-25-9-2026/438115.html