Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026

Trong bối cảnh nguồn lực Nhà nước đầu tư cho thể thao thành tích cao vẫn còn hạn chế, nhiều đội tuyển, liên đoàn, hiệp hội thể thao đã huy động tốt các nguồn lực xã hội. Minh chứng rõ nhất tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), nhiều khoản treo thưởng, nhiều nguồn lực hỗ trợ tiếp sức cho các vận động viên (VĐV) Việt Nam tự tin tranh tài.