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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9, sáng mai 24/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026

Lịch thi đấu ASIAD 2026

12h30 ngày 23/9: Bảng B - U23 Trung Quốc vs U23 UAE

12h30 ngày 23/9: Bảng B - U23 Iran vs U23 Triều Tiên

17h30 ngày 23/9: Bảng A - U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

17h30 ngày 23/9: Bảng A - U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)

Lịch thi đấu Gulf Cup

21h30 ngày 23/9: Bảng A - Iraq vs Oman

01h00 ngày 24/9: Bảng A - Saudi Arabia vs Kuwait

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Na Uy

23h00 ngày 23/9: Grorud vs Moss

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Czech

21h00 ngày 23/9: SK Kladno vs Banik Ostrava

Lịch thi đấu VĐQG Ghana

22h00 ngày 23/9: Dreams FC vs Medeama SC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia

20h30 ngày 23/9: FK 05 Levoca vs Liptovsky Mikulas.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-23-9-2026/437761.html