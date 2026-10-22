Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/10, sáng mai 23/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/10/2026
Lịch thi đấu Europa League
23h45 ngày 22/10: Ararat Armenia vs AZ Alkmaar (TV360)
23h45 ngày 22/10: Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen (TV360)
23h45 ngày 22/10: Ferencvaros vs Torreense (TV360)
23h45 ngày 22/10: Juventus vs Rennes (TV360)
23h45 ngày 22/10: Lech Poznan vs Sunderland (TV360)
23h45 ngày 22/10: OFI Crete vs Leverkusen (TV360)
23h45 ngày 22/10: Sturm Graz vs Marseille (TV360)
23h45 ngày 22/10: Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva (TV360)
02h00 ngày 23/10: Bournemouth vs AC Milan (TV360)
02h00 ngày 23/10: Beşiktaş vs Crystal Palace (TV360)
02h00 ngày 23/10: Celtic vs Celta Vigo (TV360)
02h00 ngày 23/10: Hoffenheim vs Lyon (TV360)
02h00 ngày 23/10: Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht (TV360)
02h00 ngày 23/10: Lillestroem vs Sociedad (TV360)
02h00 ngày 23/10: NK Celje vs FC Salzburg (TV360)
02h00 ngày 23/10: Olympiacos vs Sparta Prague (TV360)
02h00 ngày 23/10: Omonia Nicosia vs Benfica (TV360)
02h00 ngày 23/10: Viktoria Plzen vs Levski Sofia (TV360)
Lịch thi đấu Europa Conference League
21h30 ngày 22/10: Kairat Almaty vs Panathinaikos (TV360)
23h45 ngày 22/10: FC Iberia 1999 vs Mjaellby (TV360)
23h45 ngày 22/10: Crvena Zvezda vs FC Copenhagen (TV360)
23h45 ngày 22/10: FK Kauno Zalgiris vs Brann (TV360)
23h45 ngày 22/10: Getafe vs Lugano (TV360)
23h45 ngày 22/10: Inter Club d'Escaldes vs CS Universitatea Craiova (TV360)
23h45 ngày 22/10: Jablonec vs Brighton (TV360)
23h45 ngày 22/10: Pafos FC vs Riga FC (TV360)
23h45 ngày 22/10: Trabzonspor vs Hearts (TV360)
23h45 ngày 22/10: FC Nordsjaelland vs PFC CSKA Sofia (TV360)
02h00 ngày 23/10: AGF vs KF Egnatia (TV360)
02h00 ngày 23/10: AS Monaco vs Freiburg (TV360)
02h00 ngày 23/10: Ajax vs Atalanta (TV360)
02h00 ngày 23/10: Borac Banja Luka vs KuPS (TV360)
02h00 ngày 23/10: Lincoln Red Imps FC vs FC Twente (TV360)
02h00 ngày 23/10: SC Braga vs Gent (TV360)
02h00 ngày 23/10: Thun vs Hajduk Split (TV360)
02h00 ngày 23/10: FC Midtjylland vs St.Truiden (TV360).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-22-10-2026/441335.html