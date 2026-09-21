Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9, sáng mai 22/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/9/2026
Lịch thi đấu nữ ASIAD 2026
14h00 ngày 21/9: Bảng F - Nữ Bangladesh vs Nữ Myanmar
14h00 ngày 21/9: Bảng F - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Triều Tiên
14h00 ngày 21/9: Bảng G - Nữ Trung Quốc vs Nữ Philippines
14h00 ngày 21/9: Bảng G - Nữ Uzbekistan vs Nữ Hong Kong (Trung Quốc)
17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan (VTV6)
17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Nhật Bản vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
22h15 ngày 21/9: Xorazm vs Qizilqum Zarafshon
Lịch thi đấu VĐQG Romania
22h00 ngày 21/9: Otelul Galati vs Corvinul Hunedoara
01h00 ngày 22/9: Petrolul Ploiesti vs Miercurea Ciuc
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
00h30 ngày 22/9: Aldosivi vs Atletico Tucuman
05h00 ngày 22/9: Barracas Central vs Independiente Rivadavia
07h15 ngày 22/9: Lanus vs Estudiantes de la Plata
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
05h30 ngày 22/9: Central Espanol vs Montevideo City Torque
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
00h00 ngày 22/9: Spaeri vs Dila Gori.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-21-9-2026/437522.html