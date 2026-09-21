Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/9/2026

Ngày 21.9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày tranh tài sôi động tại ASIAD 20 với lịch thi đấu trải dài từ sáng đến tối ở các môn bơi, boxing, bóng đá nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bắn súng, karate, thể dục dụng cụ và wushu. Nhiều vận động viên được kỳ vọng sẽ tiến sâu và cạnh tranh thành tích cho thể thao Việt Nam.