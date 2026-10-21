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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/10, sáng mai 22/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026

Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu

23h45 ngày 21/10: Como 1907 vs MU (TV360)

23h45 ngày 21/10: Lille vs Galatasaray (TV360)

02h00 ngày 22/10: Aston Villa vs Viking (TV360)

02h00 ngày 22/10: Munich vs Arsenal (TV360)

02h00 ngày 22/10: Club Brugge vs Lens (TV360)

02h00 ngày 22/10: Inter vs Shakhtar Donetsk (TV360)

02h00 ngày 22/10: Real Betis vs Feyenoord (TV360)

02h00 ngày 22/10: Real Madrid vs RB Leipzig (TV360)

02h00 ngày 22/10: Sporting vs LASK (TV360)

Lịch thi đấu La Liga

01h00 ngày 22/10: Levante vs Athletic Club

Lịch thi đấu AFC Challenge League

15h00 ngày 21/10: Bảng D - Yangon United vs Taguig

16h30 ngày 21/10: Bảng E - Kasuka vs Shan United

19h00 ngày 21/10: Bảng D - Tainan City vs Borneo FC Samarinda

19h30 ngày 21/10: Bảng E - Hang Yuan vs Manila Digger

Lịch thi đấu J League 1

17h00 ngày 21/10: Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka

17h00 ngày 21/10: FC Tokyo vs Kashiwa Reysol

17h00 ngày 21/10: Fagiano Okayama FC vs Mito Hollyhock

17h00 ngày 21/10: Kawasaki Frontale vs Vissel Kobe

17h00 ngày 21/10: Kyoto Sanga FC vs Kashima Antlers

17h00 ngày 21/10: Nagoya Grampus Eight vs Cerezo Osaka

17h00 ngày 21/10: Shimizu S-Pulse vs Machida Zelvia

17h00 ngày 21/10: V-Varen Nagasaki vs Sanfrecce Hiroshima

17h00 ngày 21/10: Yokohama F.Marinos vs Tokyo Verdy

17h30 ngày 21/10: Urawa Red Diamonds vs JEF United Chiba

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

15h30 ngày 21/10: Bali United vs PSKC Kota Cimahi

19h00 ngày 21/10: Persija Jakarta vs Arema FC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Cyprus

22h00 ngày 21/10: Nea Salamis vs APEA Akrotiri

23h00 ngày 21/10: Larnaca vs Akritas Chlorakas

Lịch thi đấu Singapore Premier League

18h30 ngày 21/10: Lion City Sailors FC vs Tampines Rovers FC

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

06h00 ngày 22/10: FC Cincinnati vs DC United

Lịch thi đấu Copa Libertadores

07h30 ngày 22/10: Palmeiras vs Fluminense

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

05h00 ngày 22/10: BK - Montevideo City Torque vs Atletico MG.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-21-10-2026/441206.html