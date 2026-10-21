Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026

Phil Foden lập hat-trick đầu tiên tại Champions League, góp công lớn giúp Man City đánh bại AEK Athens 5-1 ở lượt trận vòng bảng Champions League 2026/27. Màn trình diễn này không chỉ nối dài đà thăng hoa của đội chủ sân Etihad mà còn cho thấy Foden đang dần tìm lại phong độ tốt nhất sau quãng thời gian sa sút.