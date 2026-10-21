Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/10, sáng mai 22/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/10/2026
Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu
23h45 ngày 21/10: Como 1907 vs MU (TV360)
23h45 ngày 21/10: Lille vs Galatasaray (TV360)
02h00 ngày 22/10: Aston Villa vs Viking (TV360)
02h00 ngày 22/10: Munich vs Arsenal (TV360)
02h00 ngày 22/10: Club Brugge vs Lens (TV360)
02h00 ngày 22/10: Inter vs Shakhtar Donetsk (TV360)
02h00 ngày 22/10: Real Betis vs Feyenoord (TV360)
02h00 ngày 22/10: Real Madrid vs RB Leipzig (TV360)
02h00 ngày 22/10: Sporting vs LASK (TV360)
Lịch thi đấu La Liga
01h00 ngày 22/10: Levante vs Athletic Club
Lịch thi đấu AFC Challenge League
15h00 ngày 21/10: Bảng D - Yangon United vs Taguig
16h30 ngày 21/10: Bảng E - Kasuka vs Shan United
19h00 ngày 21/10: Bảng D - Tainan City vs Borneo FC Samarinda
19h30 ngày 21/10: Bảng E - Hang Yuan vs Manila Digger
Lịch thi đấu J League 1
17h00 ngày 21/10: Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka
17h00 ngày 21/10: FC Tokyo vs Kashiwa Reysol
17h00 ngày 21/10: Fagiano Okayama FC vs Mito Hollyhock
17h00 ngày 21/10: Kawasaki Frontale vs Vissel Kobe
17h00 ngày 21/10: Kyoto Sanga FC vs Kashima Antlers
17h00 ngày 21/10: Nagoya Grampus Eight vs Cerezo Osaka
17h00 ngày 21/10: Shimizu S-Pulse vs Machida Zelvia
17h00 ngày 21/10: V-Varen Nagasaki vs Sanfrecce Hiroshima
17h00 ngày 21/10: Yokohama F.Marinos vs Tokyo Verdy
17h30 ngày 21/10: Urawa Red Diamonds vs JEF United Chiba
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
15h30 ngày 21/10: Bali United vs PSKC Kota Cimahi
19h00 ngày 21/10: Persija Jakarta vs Arema FC
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Cyprus
22h00 ngày 21/10: Nea Salamis vs APEA Akrotiri
23h00 ngày 21/10: Larnaca vs Akritas Chlorakas
Lịch thi đấu Singapore Premier League
18h30 ngày 21/10: Lion City Sailors FC vs Tampines Rovers FC
Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ
06h00 ngày 22/10: FC Cincinnati vs DC United
Lịch thi đấu Copa Libertadores
07h30 ngày 22/10: Palmeiras vs Fluminense
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
05h00 ngày 22/10: BK - Montevideo City Torque vs Atletico MG.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-21-10-2026/441206.html