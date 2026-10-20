Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 20/10/2026

Khi tuyển Việt Nam đối mặt với bài toán nhân sự do một số trụ cột chấn thương, phong độ khởi sắc của những tiền đạo giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn trước thềm Asian Cup 2027.