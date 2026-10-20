Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 20/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10, sáng mai 21/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 20/10/2026
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu
23h45 ngày 20/10: Fenerbahçe vs Slavia Prague (TV360)
23h45 ngày 20/10: Sabah FK vs Dortmund (TV360)
02h00 ngày 21/10: AS Roma vs Slovan Bratislava (TV360)
02h00 ngày 21/10: FC Porto vs PSV (TV360)
02h00 ngày 21/10: Liverpool vs Villarreal (TV360)
02h00 ngày 21/10: Man City vs Athens (TV360)
02h00 ngày 21/10: Napoli vs Bodoe/Glimt (TV360)
02h00 ngày 21/10: Paris Saint-Germain vs Barcelona (TV360)
02h00 ngày 21/10: Stuttgart vs Atletico (TV360)
Lịch thi đấu AFC Challenge League
18h00 ngày 20/10: Bảng B - Al-Wathbah vs Al-Nejmeh
19h00 ngày 20/10: Bảng A - Paro FC vs Al-Ansar
20h25 ngày 20/10: Bảng C - Fortis FC vs FC Goa
21h00 ngày 20/10: Bảng B - FC Istiklol vs Al-Arabi
22h00 ngày 20/10: Bảng A - Al-Ittihad vs Ahal
00h30 ngày 21/10: Bảng C - Tadaz Tursunzade vs Al-Qadsia
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
22h00 ngày 20/10: Xorazm vs Buxoro
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
15h30 ngày 20/10: Isenmulang Kalteng vs Malut United
19h00 ngày 20/10: Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta
19h00 ngày 20/10: Dewa United vs Persijap Jepara
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Croatia
23h00 ngày 20/10: NK Karlovac 1919 vs Rijeka
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia
22h00 ngày 20/10: Liptovsky Mikulas vs Skalica.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-20-10-2026/441066.html