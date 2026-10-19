Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10, sáng mai 20/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026
Lịch thi đấu La Liga
02h00 ngày 20/10: Getafe vs Vallecano (ON Football)
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
19h30 ngày 19/10: Belshina Bobruisk vs Slavia Mozyr
22h00 ngày 19/10: Torpedo Zhodino vs Naftan Novopolotsk
00h00 ngày 20/10: Dinamo Minsk vs Arsenal Dzerzhinsk
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bulgaria
22h00 ngày 19/10: Dobrudzha Dobrich vs Montana
23h00 ngày 19/10: Etar vs Spartak Varna
Lịch thi đấu VĐQG Cyprus
22h00 ngày 19/10: Pafos FC vs APOEL Nicosia
23h00 ngày 19/10: Omonia Nicosia vs Olympiakos Nicosia
Lịch thi đấu VĐQG Oman
20h00 ngày 19/10: Al-Nahda vs Sur
22h30 ngày 19/10: Sohar vs Al-Shabab
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
19h00 ngày 19/10: Arsimi vs GFK Tikves Kavadarci
Lịch thi đấu VĐQG Latvia
22h00 ngày 19/10: BFC Daugavpils vs FK Auda
23h00 ngày 19/10: RFS vs FK Tukums 2000
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
02h15 ngày 20/10: SC Braga vs Gil Vicente
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
06h00 ngày 20/10: Corinthians vs Vitoria.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-19-10-2026/440990.html