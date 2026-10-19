Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026

Sau chiến thắng 2-1 trước Công an Hà Nội (CAHN) trong trận derby Thủ đô tối 18.10, HLV Harry Kewell không giấu được niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Australia cho rằng, sự đoàn kết, quyết tâm cùng những điều chỉnh chiến thuật hợp lý đã giúp CLB Hà Nội vượt qua đối thủ đang có phong độ ấn tượng.