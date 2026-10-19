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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/10, sáng mai 20/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/10/2026

Lịch thi đấu La Liga

02h00 ngày 20/10: Getafe vs Vallecano (ON Football)

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

19h30 ngày 19/10: Belshina Bobruisk vs Slavia Mozyr

22h00 ngày 19/10: Torpedo Zhodino vs Naftan Novopolotsk

00h00 ngày 20/10: Dinamo Minsk vs Arsenal Dzerzhinsk

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bulgaria

22h00 ngày 19/10: Dobrudzha Dobrich vs Montana

23h00 ngày 19/10: Etar vs Spartak Varna

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus

22h00 ngày 19/10: Pafos FC vs APOEL Nicosia

23h00 ngày 19/10: Omonia Nicosia vs Olympiakos Nicosia

Lịch thi đấu VĐQG Oman

20h00 ngày 19/10: Al-Nahda vs Sur

22h30 ngày 19/10: Sohar vs Al-Shabab

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

19h00 ngày 19/10: Arsimi vs GFK Tikves Kavadarci

Lịch thi đấu VĐQG Latvia

22h00 ngày 19/10: BFC Daugavpils vs FK Auda

23h00 ngày 19/10: RFS vs FK Tukums 2000

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

02h15 ngày 20/10: SC Braga vs Gil Vicente

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

06h00 ngày 20/10: Corinthians vs Vitoria.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-19-10-2026/440990.html