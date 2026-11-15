Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15/11/2026
Bnews. Cập nhật nhanh lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11/2026 mới nhất. Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1, V-League, La Liga, Serie A và kênh trực tiếp chuẩn xác.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/11/2026 cập nhật đầy đủ và chính xác giờ thi đấu các trận cầu tâm điểm diễn ra trong ngày. Chi tiết lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu Champions League, La Liga, Serie A, V-League và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam. Theo dõi lịch phát sóng trực tiếp bóng đá nhanh và chuẩn nhất ngay dưới đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15/11/2026
Lịch thi đấu UEFA Nations League
00h00 ngày 16/11: League C: Group 1 - Phần Lan vs San Marino (TV360, My TV)
00h00 ngày 16/11: League C: Group 1 - Belarus vs Albania (TV360, My TV)
02h45 ngày 16/11: League A: Group 1 - Bỉ vs Italy (TV360, My TV)
02h45 ngày 16/11: League A: Group 1 - Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ (TV360, My TV)
02h45 ngày 16/11: League A: Group 3 - Croatia vs CH Czech (TV360, My TV)
02h45 ngày 16/11: League A: Group 3 - Tây Ban Nha vs Anh (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
21h00 ngày 15/11: Albacete vs Celta Vigo B
21h00 ngày 15/11: Almeria vs FC Andorra
21h00 ngày 15/11: CD Eldense vs Sabadell
21h00 ngày 15/11: Eibar vs Cadiz
21h00 ngày 15/11: Granada vs Las Palmas
21h00 ngày 15/11: Mallorca vs Cordoba
21h00 ngày 15/11: Real Oviedo vs Girona
21h00 ngày 15/11: Real Sociedad B vs Sporting Gijon
21h00 ngày 15/11: Valladolid vs Castellon
21h00 ngày 15/11: Tenerife vs AD Ceuta FC
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
12h00 ngày 15/11: Machida Zelvia vs Vissel Kobe
13h00 ngày 15/11: Cerezo Osaka vs Urawa Red Diamonds
13h00 ngày 15/11: Kashima Antlers vs Yokohama F.Marinos
15h00 ngày 15/11: Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale
Lịch thi đấu CONCACAF Nations League
06h00 ngày 16/11: TK - Panama vs Curacao.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-15-11-2026/444364.html