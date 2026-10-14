Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10, sáng mai 15/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/10/2026
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu
23h45 ngày 14/10: Feyenoord vs Como 1907 (TV360)
23h45 ngày 14/10: LASK vs Liverpool (TV360)
02h00 ngày 15/10: AS Roma vs Real Madrid (TV360)
02h00 ngày 15/10: Aston Villa vs Fenerbahçe (TV360)
02h00 ngày 15/10: Bodoe/Glimt vs Dortmund (TV360)
02h00 ngày 15/10: Man City vs Paris Saint-Germain (TV360)
02h00 ngày 15/10: Real Betis vs FC Porto (TV360)
02h00 ngày 15/10: Shakhtar Donetsk vs Athens (TV360)
02h00 ngày 15/10: Slovan Bratislava vs Stuttgart (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League
17h00 ngày 14/10: Miền Đông - Kashiwa Reysol vs Port FC (TV360)
17h00 ngày 14/10: Miền Đông - Vissel Kobe vs Jeonbuk FC (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
14h45 ngày 14/10: Bảng E - Melbourne Victory vs FC Seoul (TV360)
19h15 ngày 14/10: Bảng E - Persib Bandung vs Viettel (TV360)
20h45 ngày 14/10: Bảng A - Nasaf Qarshi vs Al-Wahda (TV360)
23h00 ngày 14/10: Bảng B - Al-Jazira vs Arkadag (TV360)
23h00 ngày 14/10: Bảng B - Muharraq vs Gol Gohar (TV360)
23h00 ngày 14/10: Bảng C - Al Taawoun vs Al-Rayyan (TV360)
01h15 ngày 15/10: Bảng A - Kuwait SC vs AL Khalidiyah (TV360)
01h15 ngày 15/10: Bảng C - Al-Faisaly vs Al-Nahda (TV360)
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
01h45 ngày 15/10: Norwich City vs Southampton
01h45 ngày 15/10: Portsmouth vs Sheffield United
01h45 ngày 15/10: QPR vs Derby County
02h00 ngày 15/10: Lincoln City vs West Ham
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
16h30 ngày 14/10: Yokohama FC vs Urawa Red Diamonds
17h00 ngày 14/10: Sagan Tosu vs Avispa Fukuoka
17h00 ngày 14/10: Gainare Tottori vs Cerezo Osaka
17h00 ngày 14/10: Mito Hollyhock vs FC Tokyo
17h00 ngày 14/10: Nagoya Grampus Eight vs Fagiano Okayama FC
17h00 ngày 14/10: Jubilo Iwata vs Kawasaki Frontale
17h00 ngày 14/10: Matsumoto Yamaga vs Sanfrecce Hiroshima
17h00 ngày 14/10: Yokohama F.Marinos vs Shimizu S-Pulse.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-14-10-2026/440350.html