Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 13/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10, sáng mai 14/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 13/10/2026
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu
23h45 ngày 13/10: Lens vs Sporting (TV360)
23h45 ngày 13/10: Sabah FK vs Slavia Prague (TV360)
02h00 ngày 14/10: Arsenal vs Lille (TV360)
02h00 ngày 14/10: Atletico vs MU (TV360)
02h00 ngày 14/10: Galatasaray vs Barcelona (TV360)
02h00 ngày 14/10: Inter vs Club Brugge (TV360)
02h00 ngày 14/10: RB Leipzig vs PSV (TV360)
02h00 ngày 14/10: Viking vs Munich (TV360)
02h00 ngày 14/10: Villarreal vs Napoli (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League
14h45 ngày 13/10: Newcastle Jets vs Gamba Osaka (TV360)
17h00 ngày 13/10: Kyoto Sanga FC vs Ratchaburi FC (TV360)
17h00 ngày 13/10: Pohang Steelers vs Johor DT (TV360)
17h00 ngày 13/10: Shanghai Port vs Daejeon Citizen (TV360)
19h15 ngày 13/10: Buriram United vs Beijing Guoan (TV360)
19h15 ngày 13/10: CAHN vs Kashima Antlers (TV360)
23h00 ngày 13/10: Al-Sadd vs Al Hilal (TV360)
01h15 ngày 14/10: Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
20h45 ngày 13/10: Bảng D - East Bengal Club vs Al Shorta (TV360)
23h00 ngày 13/10: Bảng D - Al-Seeb vs Al-Hussein SC (TV360)
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
01h45 ngày 14/10: Bristol City vs Blackburn Rovers
01h45 ngày 14/10: Burnley vs Charlton Athletic
01h45 ngày 14/10: Cardiff City vs Watford
01h45 ngày 14/10: Millwall vs Swansea
01h45 ngày 14/10: Wolves vs Bolton Wanderers
01h45 ngày 14/10: Wrexham vs West Brom
02h00 ngày 14/10: Birmingham City vs Preston North End
02h00 ngày 14/10: Stoke City vs Middlesbrough.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-13-10-2026/440201.html