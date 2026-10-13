Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 13/10/2026

U17 Việt Nam với những trụ cột Nguyễn Lực, Văn Dương, Quý Vương, Sỹ Bách và Xuân Hòa đang nhận sự kỳ vọng rất lớn từ CĐV Việt Nam. Hy vọng từ bước đệm góp mặt ở U17 World Cup, lứa cầu thủ này sẽ phát triển đúng hướng và đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.