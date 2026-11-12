Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/11/2026
Bnews. Cập nhật nhanh lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/11/2026 mới nhất. Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1, V-League, La Liga, Serie A và kênh trực tiếp chuẩn xác.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/11/2026 cập nhật đầy đủ và chính xác giờ thi đấu các trận cầu tâm điểm diễn ra trong ngày. Chi tiết lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu Champions League, La Liga, Serie A, V-League và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam. Theo dõi lịch phát sóng trực tiếp bóng đá nhanh và chuẩn nhất ngay dưới đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/11/2026
Lịch thi đấu UEFA Nations League
00h00 ngày 13/11: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ (TV360, My TV)
00h00 ngày 13/11League C: Group 2 - Armenia vs Đảo Síp (TV360, My TV)
02h45 ngày 13/11: League A: Group 1 - Italy vs Pháp (TV360, My TV)
02h45 ngày 13/11: League A: Group 3 - CH Czech vs Tây Ban Nha (TV360, My TV)
02h45 ngày 13/11: League A: Group 3 - Anh vs Croatia (TV360, My TV)
02h45 ngày 13/11: League C: Group 1 - Albania vs Phần Lan (TV360, My TV)
02h45 ngày 13/11: League C: Group 1 - San Marino vs Belarus (TV360, My TV)
02h45 ngày 13/11: League C: Group 2 - Montenegro vs Latvia (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Pháp
01h00 ngày 13/11: Chambery vs Grenoble
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Lịch thi đấu CONCACAF Nations League
07h00 ngày 13/11: Curacao vs Panama
Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
00h30 ngày 13/11: Calvo Sotelo Puertollano vs Albacete
01h00 ngày 13/11: CD Tarancon vs Levante
01h00 ngày 13/11: Navalcarnero vs Real Betis
Lịch thi đấu Hạng 2 Ai Cập
19h30 ngày 12/11: Al Nasr vs Pharco FC
19h30 ngày 12/11: Dayrot vs Proxy
19h30 ngày 12/11: El Entag El Harby vs Baladiyyat Al-Mehalla
19h30 ngày 12/11: FC Masar vs Al Tersana
19h30 ngày 12/11: Mega Sport vs El Sekka El Hadid
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
06h00 ngày 13/11: Cerro Largo vs Club Atletico Progreso
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
04h00 ngày 13/11: Aguilas Doradas Rionegro vs Independiente Medellin
04h00 ngày 13/11: Atletico Nacional vs Once Caldas
04h00 ngày 13/11: Bucaramanga vs Fortaleza FC
04h00 ngày 13/11: Cucuta vs CD Jaguares
04h00 ngày 13/11: Deportivo Cali vs Tolima
04h00 ngày 13/11: Deportivo Pasto vs Atletico Junior
04h00 ngày 13/11: Deportivo Pereira vs America de Cali
04h00 ngày 13/11: Internacional de Bogota vs Santa Fe
04h00 ngày 13/11: Llaneros FC vs Chico FC
04h00 ngày 13/11: Millonarios vs Alianza FC Valledupar.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-12-11-2026/443941.html