Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/11/2026 cập nhật đầy đủ và chính xác giờ thi đấu các trận cầu tâm điểm diễn ra trong ngày. Chi tiết lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu Champions League, La Liga, Serie A, V-League và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam. Theo dõi lịch phát sóng trực tiếp bóng đá nhanh và chuẩn nhất ngay dưới đây.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/11/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/11/2026

Lịch thi đấu UEFA Nations League

00h00 ngày 13/11: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ (TV360, My TV)

00h00 ngày 13/11League C: Group 2 - Armenia vs Đảo Síp (TV360, My TV)

02h45 ngày 13/11: League A: Group 1 - Italy vs Pháp (TV360, My TV)

02h45 ngày 13/11: League A: Group 3 - CH Czech vs Tây Ban Nha (TV360, My TV)

02h45 ngày 13/11: League A: Group 3 - Anh vs Croatia (TV360, My TV)

02h45 ngày 13/11: League C: Group 1 - Albania vs Phần Lan (TV360, My TV)

02h45 ngày 13/11: League C: Group 1 - San Marino vs Belarus (TV360, My TV)

02h45 ngày 13/11: League C: Group 2 - Montenegro vs Latvia (TV360, My TV)

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Pháp

01h00 ngày 13/11: Chambery vs Grenoble

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Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

07h00 ngày 13/11: Curacao vs Panama

Lịch thi đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

00h30 ngày 13/11: Calvo Sotelo Puertollano vs Albacete

01h00 ngày 13/11: CD Tarancon vs Levante

01h00 ngày 13/11: Navalcarnero vs Real Betis

Lịch thi đấu Hạng 2 Ai Cập

19h30 ngày 12/11: Al Nasr vs Pharco FC

19h30 ngày 12/11: Dayrot vs Proxy

19h30 ngày 12/11: El Entag El Harby vs Baladiyyat Al-Mehalla

19h30 ngày 12/11: FC Masar vs Al Tersana

19h30 ngày 12/11: Mega Sport vs El Sekka El Hadid

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

06h00 ngày 13/11: Cerro Largo vs Club Atletico Progreso

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

04h00 ngày 13/11: Aguilas Doradas Rionegro vs Independiente Medellin

04h00 ngày 13/11: Atletico Nacional vs Once Caldas

04h00 ngày 13/11: Bucaramanga vs Fortaleza FC

04h00 ngày 13/11: Cucuta vs CD Jaguares

04h00 ngày 13/11: Deportivo Cali vs Tolima

04h00 ngày 13/11: Deportivo Pasto vs Atletico Junior

04h00 ngày 13/11: Deportivo Pereira vs America de Cali

04h00 ngày 13/11: Internacional de Bogota vs Santa Fe

04h00 ngày 13/11: Llaneros FC vs Chico FC

04h00 ngày 13/11: Millonarios vs Alianza FC Valledupar.