Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/10, sáng mai 2/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/10/2026
Lịch thi đấu UEFA Nations League
23h00 ngày 1/10: League D: Group 2 - Azerbaijan vs Liechtenstein (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League A: Group 2 - Đức vs Serbia (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League A: Group 2 - Hy Lạp vs Hà Lan (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League A: Group 4 - Đan Mạch vs Bồ Đào Nha (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League A: Group 4 - Wales vs Na Uy (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League B: Group 3 - Ireland vs Áo (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League B: Group 3 - Israel vs Kosovo (TV360, My TV)
01h45 ngày 2/10: League D: Group 1 - Malta vs Gibraltar (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Can Cup
23h00 ngày 1/10: Bảng D - Guinea vs Kenya
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ vòng 24
08h30 ngày 2/10: Seattle Sounders FC vs Sporting Kansas City
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Argentina
07h15 ngày 2/10: TK - Club Atletico Platense vs Estudiantes de la Plata.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-1-10-2026/438734.html