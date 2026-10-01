Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/10/2026

Bóng đá Pakistan từ lâu đã tồn tại trong tình cảnh trớ trêu: sở hữu lượng khán giả cuồng nhiệt cùng tiềm năng dân số khổng lồ, nhưng môn thể thao này lại liên tục bị ghìm chân bởi những cuộc tranh giành quyền lực chốn thượng tầng khiến họ từng trải qua 2 giai đoạn 3 năm không thi đấu trận nào.