Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và sáng 10/11

Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trong trận đấu của CLB Công An Nhân Dân ngày 7/11, ngay trước ngày tập trung ĐT Việt Nam. Liệu án phạt này có ảnh hưởng đến suất thi đấu của Lý Đức trong những trận sắp tới của ĐTQG, mà gần nhất là tại Casper Cup 2026?