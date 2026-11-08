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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và sáng 10/11

Cập nhật thông tin lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và sáng 10/11.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và rạng sáng 10/11 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu Cúp FA vòng 1

- 02h30 ngày 10/11: Plymouth Parkway vs Berkhamsted

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria vòng 15

- 19h30 ngày 9/11: PFC CSKA-Sofia II vs PFC Rilski Sportist Samokov

- 19h30 ngày 9/11: PFC Chernomorets Burgas vs Yantra

- 22h00 ngày 9/11: Etar vs Montana

- 22h30 ngày 9/11: Fratria vs Sportist Svoge

Lịch thi đấu VĐQG Georgia vòng 32

- 23h00 ngày 9/11: FC Iberia 1999 vs FC Gagra

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia vòng 16

- 23h00 ngày 9/11: Liptovsky Mikulas vs MFK Bytca

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia vòng 17

- 22h00 ngày 9/11: Napredak vs OFK Bor

Lịch thi đấu Hạng 2 Romania vòng 13

- 19h30 ngày 9/11: ASU Politehnica Timisoara vs CSM Resita

- 22h00 ngày 9/11: CS Dinamo Bucuresti vs Ramnicu Valcea

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha vòng 10

- 03h15 ngày 10/11: Torreense vs Uniao de Leiria

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha vòng 13

- 02h30 ngày 10/11: Sabadell vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 19

- 03h00 ngày 10/11: Sportivo San Lorenzo vs Rubio Nu

- 05h30 ngày 10/11: Luqueno vs 2 de Mayo

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia vòng 25

- 07h30 ngày 10/11: Aurora vs Universitario de Vinto

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica vòng 9

- 05h30 ngày 10/11: Chapelton vs Racing United

- 08h00 ngày 10/11: Arnett Gardens vs Waterhouse FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia vòng 17

- 00h00 ngày 10/11: Javor vs TSC Backa Topola

Lịch thi đấu VĐQG Romania vòng 15

- 01h00 ngày 10/11: Botosani vs Otelul Galati

Lịch thi đấu Hạng 2 Israel vòng 13

- 00h00 ngày 10/11: Hapoel Kfar Saba vs Maccabi Bnei Reineh

- 00h00 ngày 10/11: Ironi Modiin vs Hapoel Ironi Akko

- 00h00 ngày 10/11: SC Kfar Kasem vs Hapoel Afula

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-9-11-va-sang-10-11-464521.html