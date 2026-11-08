Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và sáng 10/11
Cập nhật thông tin lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và sáng 10/11.
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và rạng sáng 10/11 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu Cúp FA vòng 1
- 02h30 ngày 10/11: Plymouth Parkway vs Berkhamsted
Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria vòng 15
- 19h30 ngày 9/11: PFC CSKA-Sofia II vs PFC Rilski Sportist Samokov
- 19h30 ngày 9/11: PFC Chernomorets Burgas vs Yantra
- 22h00 ngày 9/11: Etar vs Montana
- 22h30 ngày 9/11: Fratria vs Sportist Svoge
Lịch thi đấu VĐQG Georgia vòng 32
- 23h00 ngày 9/11: FC Iberia 1999 vs FC Gagra
Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia vòng 16
- 23h00 ngày 9/11: Liptovsky Mikulas vs MFK Bytca
Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia vòng 17
- 22h00 ngày 9/11: Napredak vs OFK Bor
Lịch thi đấu Hạng 2 Romania vòng 13
- 19h30 ngày 9/11: ASU Politehnica Timisoara vs CSM Resita
- 22h00 ngày 9/11: CS Dinamo Bucuresti vs Ramnicu Valcea
Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha vòng 10
- 03h15 ngày 10/11: Torreense vs Uniao de Leiria
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha vòng 13
- 02h30 ngày 10/11: Sabadell vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 19
- 03h00 ngày 10/11: Sportivo San Lorenzo vs Rubio Nu
- 05h30 ngày 10/11: Luqueno vs 2 de Mayo
Lịch thi đấu VĐQG Bolivia vòng 25
- 07h30 ngày 10/11: Aurora vs Universitario de Vinto
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica vòng 9
- 05h30 ngày 10/11: Chapelton vs Racing United
- 08h00 ngày 10/11: Arnett Gardens vs Waterhouse FC
Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia vòng 17
- 00h00 ngày 10/11: Javor vs TSC Backa Topola
Lịch thi đấu VĐQG Romania vòng 15
- 01h00 ngày 10/11: Botosani vs Otelul Galati
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel vòng 13
- 00h00 ngày 10/11: Hapoel Kfar Saba vs Maccabi Bnei Reineh
- 00h00 ngày 10/11: Ironi Modiin vs Hapoel Ironi Akko
- 00h00 ngày 10/11: SC Kfar Kasem vs Hapoel Afula
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-9-11-va-sang-10-11-464521.html