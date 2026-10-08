Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/10: CAHN thử sức trên đất Singapore

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CAHN hướng tới chiến thắng ở trận ra quân

Cuộc đối đầu với Lion City Sailors mở đầu cho tháng 10 nhiều thử thách của CAHN khi đội bóng phải thi đấu trên ba đấu trường. Sau trận đấu tại Singapore, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking sẽ trở về sân nhà tiếp đón Kashima Antlers của Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á.

CAHN có điểm tựa từ phong độ tại V.League 2026/27. Sau ba vòng, đội bóng giành trọn 9 điểm nhờ các chiến thắng trước Thể Công Viettel (1-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2-0) và Đồng Nai (3-0). CAHN ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới tại giải quốc nội.

Tuy nhiên, thể lực là bài toán đáng chú ý với đội khách. Nhóm tuyển thủ gồm Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Jason Quang Vinh, Adou Minh và Lê Văn Đô vừa trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026, có ít thời gian hồi phục trước khi hội quân tại Singapore. Khả năng ra sân của các cầu thủ này còn phụ thuộc vào phương án sử dụng lực lượng của ban huấn luyện. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh không góp mặt trong chuyến làm khách.

Ở phía chủ nhà, Lion City Sailors chưa có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia Singapore khi chỉ giành một điểm sau hai trận, đứng thứ 5 trong số 8 đội. Tại AFC Champions League 2, đội bóng này vừa hòa BG Pathum United 1-1.

Lion City Sailors đã bổ nhiệm huấn luyện viên Mark Jackson và kỳ vọng sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo sẽ giúp đội cải thiện màn trình diễn. Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành kết quả tốt ở trận mở màn khiến đại diện Singapore trở thành thử thách đáng chú ý với CAHN.

Thể Công Viettel gặp Hà Tĩnh, bóng đá nữ trở lại

Trong nước, V.League tiếp diễn với trận đấu thuộc vòng 3 giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trở lại với ba trận đấu thuộc vòng 11. Lúc 16 giờ, Hà Nam gặp Hà Nội I trên sân Hà Nam; cùng thời điểm, CLB Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu Than Khoáng Sản Việt Nam. Đến 18 giờ, Thái Nguyên gặp Hà Nội II trên sân Thái Nguyên.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, U17 nữ Việt Nam thi đấu trận thứ hai tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, gặp U17 nữ Bắc Mariana lúc 18 giờ.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 8/10