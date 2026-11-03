Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11 và sáng 5/11: Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu - RB Leipzig vs Man City; AFC Champions League - FC Seoul vs Viettel

Từ chuỗi phong độ ấn tượng đầu mùa, Man City bất ngờ thi đấu phập phù trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Đáng chú ý, thầy trò Enzo Maresca để thua với cùng một kịch bản, như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.