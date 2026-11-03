Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11 và sáng 5/11: Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu - RB Leipzig vs Man City; AFC Champions League - FC Seoul vs Viettel
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11 và sáng 5/11: Lịch thi đấu UEFA Champions League - RB Leipzig vs Man City, Athens vs Real Madrid, Slavia Prague vs Arsenal; AFC Champions League - FC Seoul vs Viettel; Europa League...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11 và rạng sáng 5/11 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu UEFA Champions League
- 00h45 ngày 5/11: Athens vs Real Madrid (TV360)
- 00h45 ngày 5/11: Fenerbahçe vs Liverpool (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Dortmund vs Real Betis (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: FC Porto vs Napoli (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Lens vs Como 1907 (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: PSV vs Club Brugge (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: RB Leipzig vs Man City (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Slavia Prague vs Arsenal (TV360)
- 03h00 ngày 5/11: Viking vs Sabah FK (TV360)
Lịch thi đấu Europa League
- 22h30 ngày 4/11: Rennes vs Olympiacos (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League
- 17h0 ngày 4/11: Miền Đông - Pohang Steelers vs Gamba Osaka (TV360)
- 19h15 ngày 4/11: Miền Đông - Buriram United vs Kashima Antlers (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
- 15h45 ngày 4/11: Bảng E - Melbourne Victory vs Persib Bandung (TV360)
- 17h00 ngày 4/11: Bảng E - FC Seoul vs Viettel (TV360)
- 20h45 ngày 4/11: Bảng B - Arkadag vs Gol Gohar (TV360)
- 23h00 ngày 4/11: Bảng A - Al-Wahda vs AL Khalidiyah (TV360)
- 23h00 ngày 4/11: Bảng A - Kuwait SC vs Nasaf Qarshi (TV360)
- 23h00 ngày 4/11: Bảng C - Al-Rayyan vs Al-Nahda (TV360)
- 01h15 ngày 5/11: Bảng B - Muharraq vs Al-Jazira (TV360)
- 01h15 ngày 5/11: Bảng C - Al Taawoun vs Al-Faisaly (TV360)
Lịch thi đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vòng 1
- 01h00 ngày 5/11: Portugalete vs Real Union
- 02h00 ngày 5/11: SD Amorebieta vs Logrones
- 02h30 ngày 5/11: Utebo vs Sabadell
- 02h30 ngày 5/11: Deportiva Minera vs Cartagena
- 02h30 ngày 5/11: Reus FC Reddis vs Barakaldo
- 02h45 ngày 5/11: Calvo Sotelo Puertollano vs Albacete
- 03h00 ngày 5/11: CD Badajoz vs Tenerife
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 14
- 02h45 ngày 5/11: Cardiff City vs West Ham
- 02h45 ngày 5/11: Wrexham vs Middlesbrough
- 03h00 ngày 5/11: Bristol City vs Wolves
Lịch thi đấu VĐQG Algeria vòng 1
- 23h00 ngày 4/11: MC Alger vs MC Oran
Lịch thi đấu VĐQG Philippines vòng 1
- 14h00 ngày 4/11: Philippine Army vs Azkals Development Team
- 16h45 ngày 4/11: Mendiola FC 1991 vs Cebu FC
- 19h30 ngày 4/11: Manila Digger vs Tuloy
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ vòng 9
- 02h30 ngày 5/11: Kortrijk vs KV Mechelen
Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 34
- 05h30 ngày 5/11: Athletico Paranaense vs Vasco da Gama
- 05h30 ngày 5/11: Flamengo vs Gremio
- 07h30 ngày 5/11: Botafogo FR vs Atletico MG
- 07h30 ngày 5/11: Sao Paulo vs Corinthians
Lịch thi đấu VĐQG Morocco vòng 1
- 03h00 ngày 5/11: FAR Rabat vs Raja Casablanca
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
- 05h00 ngày 5/11: TK - Coquimbo Unido vs Union La Calera
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-4-11-va-sang-5-11-lich-thi-dau-cup-c1-chau-au-rb-leipzig-vs-man-city-afc-champions-league-fc-seoul-vs-viettel-463009.html