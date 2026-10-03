Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10 và sáng 5/10: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Na Uy, Hy Lạp vs Đức
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10 và sáng 5/10: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Na Uy, Hy Lạp vs Đức, Hà Lan vs Serbia, Wales vs Đan Mạch...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10 và rạng sáng 5/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu UEFA Nations League
- 20h00 ngày 4/10: League D: Group 2 - Azerbaijan vs Lithuania (TV360, My TV)
- 23h00 ngày 4/10: League B: Group 3 - Kosovo vs Áo (TV360, My TV)
- 23h00 ngày 4/10: League D: Group 1 - Malta vs Andorra (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 2 - Hy Lạp vs Đức (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 2 - Hà Lan vs Serbia (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Na Uy (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 4 - Wales vs Đan Mạch (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 5/10: League B: Group 3 - Ireland vs Israel (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha vòng 8
- 19h00 ngày 4/10: Real Sociedad B vs Granada
- 21h15 ngày 4/10: Sporting Gijon vs Celta Vigo B
- 23h30 ngày 4/10: Castellon vs AD Ceuta FC
- 02h00 ngày 5/10: Girona vs Mallorca
Lịch thi đấu VĐQG Philippines vòng 1
- 14h00 ngày 4/10: Maharlika vs Philippine Army
- 16h45 ngày 4/10: Davao Aguilas vs Tuloy
- 19h30 ngày 4/10: Manila Digger vs Cebu FC
Lịch thi đấu VĐQG Ghana vòng 5
- 22h00 ngày 4/10: Aduana Stars vs All Blacks
- 22h00 ngày 4/10: Debibi vs Medeama SC
- 22h00 ngày 4/10: Dreams FC vs Hearts of Oak
- 22h00 ngày 4/10: Heart of Lions vs Ashanti Gold
- 22h00 ngày 4/10: Holy Stars vs Berekum Chelsea
- 22h00 ngày 4/10: Port City vs Bechem United
- 22h00 ngày 4/10: Samartex vs Young Apostles
Lịch thi đấu VĐQG Georgia vòng 22
- 22h00 ngày 4/10: FC Iberia 1999 vs Dinamo Tbilisi
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 10
- 21h00 ngày 4/10: Bangor vs Coleraine
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 11
- 00h45 ngày 5/10: CA Huracan vs Aldosivi
- 03h00 ngày 5/10: Talleres vs Belgrano
- 05h15 ngày 5/10: Argentinos Juniors vs Tigre
- 07h30 ngày 5/10: Estudiantes de Rio Cuarto vs Racing Club
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 9
- 02h00 ngày 5/10: Cerro vs Montevideo Wanderers
- 05h30 ngày 5/10: Racing vs Club Atletico Penarol
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- 03h00 ngày 5/10: Supra du Quebec vs Pacific FC
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
- 01h30 ngày 5/10: TK - O'Higgins vs Deportes Concepcion
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 12
- 06h00 ngày 5/10: Guastatoya vs Aurora FC
- 08h00 ngày 5/10: Comunicaciones FC vs CD Suchitepequez
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 13
- 02h00 ngày 5/10: Deportivo Pasto vs Fortaleza FC
- 04h05 ngày 5/10: Cucuta vs Deportivo Pereira
- 06h10 ngày 5/10: Bucaramanga vs Atletico Junior
- 08h15 ngày 5/10: Llaneros FC vs America de Cali
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica vòng 4
- 03h30 ngày 5/10: Molynes United vs Racing United
- 03h30 ngày 5/10: Montego Bay United FC vs Dunbeholden
- 03h30 ngày 5/10: Mount Pleasant vs Cavalier SC
- 03h30 ngày 5/10: Treasure Beach vs Humble Lions
- 03h30 ngày 5/10: Tru-Juice vs Tivoli Gardens
Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 14
- 04h00 ngày 5/10: CD Platense Municipal vs Municipal Limeno
- 06h00 ngày 5/10: Inter FA vs CD Fuerte San Francisco
- 08h00 ngày 5/10: CD FAS vs Inca Aruba
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-4-10-va-sang-5-10-lich-thi-dau-uefa-nations-league-bo-dao-nha-vs-na-uy-hy-lap-vs-duc-449921.html