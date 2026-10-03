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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10 và sáng 5/10: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Na Uy, Hy Lạp vs Đức

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10 và sáng 5/10: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bồ Đào Nha vs Na Uy, Hy Lạp vs Đức, Hà Lan vs Serbia, Wales vs Đan Mạch...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10 và rạng sáng 5/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- 20h00 ngày 4/10: League D: Group 2 - Azerbaijan vs Lithuania (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 4/10: League B: Group 3 - Kosovo vs Áo (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 4/10: League D: Group 1 - Malta vs Andorra (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 2 - Hy Lạp vs Đức (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 2 - Hà Lan vs Serbia (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Na Uy (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 5/10: League A: Group 4 - Wales vs Đan Mạch (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 5/10: League B: Group 3 - Ireland vs Israel (TV360, My TV)

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha vòng 8

- 19h00 ngày 4/10: Real Sociedad B vs Granada

- 21h15 ngày 4/10: Sporting Gijon vs Celta Vigo B

- 23h30 ngày 4/10: Castellon vs AD Ceuta FC

- 02h00 ngày 5/10: Girona vs Mallorca

Lịch thi đấu VĐQG Philippines vòng 1

- 14h00 ngày 4/10: Maharlika vs Philippine Army

- 16h45 ngày 4/10: Davao Aguilas vs Tuloy

- 19h30 ngày 4/10: Manila Digger vs Cebu FC

Lịch thi đấu VĐQG Ghana vòng 5

- 22h00 ngày 4/10: Aduana Stars vs All Blacks

- 22h00 ngày 4/10: Debibi vs Medeama SC

- 22h00 ngày 4/10: Dreams FC vs Hearts of Oak

- 22h00 ngày 4/10: Heart of Lions vs Ashanti Gold

- 22h00 ngày 4/10: Holy Stars vs Berekum Chelsea

- 22h00 ngày 4/10: Port City vs Bechem United

- 22h00 ngày 4/10: Samartex vs Young Apostles

Lịch thi đấu VĐQG Georgia vòng 22

- 22h00 ngày 4/10: FC Iberia 1999 vs Dinamo Tbilisi

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 10

- 21h00 ngày 4/10: Bangor vs Coleraine

Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 11

- 00h45 ngày 5/10: CA Huracan vs Aldosivi

- 03h00 ngày 5/10: Talleres vs Belgrano

- 05h15 ngày 5/10: Argentinos Juniors vs Tigre

- 07h30 ngày 5/10: Estudiantes de Rio Cuarto vs Racing Club

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 9

- 02h00 ngày 5/10: Cerro vs Montevideo Wanderers

- 05h30 ngày 5/10: Racing vs Club Atletico Penarol

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 03h00 ngày 5/10: Supra du Quebec vs Pacific FC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile

- 01h30 ngày 5/10: TK - O'Higgins vs Deportes Concepcion

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 12

- 06h00 ngày 5/10: Guastatoya vs Aurora FC

- 08h00 ngày 5/10: Comunicaciones FC vs CD Suchitepequez

Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 13

- 02h00 ngày 5/10: Deportivo Pasto vs Fortaleza FC

- 04h05 ngày 5/10: Cucuta vs Deportivo Pereira

- 06h10 ngày 5/10: Bucaramanga vs Atletico Junior

- 08h15 ngày 5/10: Llaneros FC vs America de Cali

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica vòng 4

- 03h30 ngày 5/10: Molynes United vs Racing United

- 03h30 ngày 5/10: Montego Bay United FC vs Dunbeholden

- 03h30 ngày 5/10: Mount Pleasant vs Cavalier SC

- 03h30 ngày 5/10: Treasure Beach vs Humble Lions

- 03h30 ngày 5/10: Tru-Juice vs Tivoli Gardens

Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 14

- 04h00 ngày 5/10: CD Platense Municipal vs Municipal Limeno

- 06h00 ngày 5/10: Inter FA vs CD Fuerte San Francisco

- 08h00 ngày 5/10: CD FAS vs Inca Aruba

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

H H

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-4-10-va-sang-5-10-lich-thi-dau-uefa-nations-league-bo-dao-nha-vs-na-uy-hy-lap-vs-duc-449921.html