Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9 và sáng 1/10: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup - Timor-Leste vs Campuchia; ASIAD 2026 - U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9 và sáng 1/10: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup - Timor-Leste vs Campuchia; ASIAD 2026 - U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản; Gulf Cup - UAE vs Qatar...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9 và rạng sáng 1/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
- 16h00 ngày 30/9: Division 2 - Timor-Leste vs Campuchia (FPT Play, TV360)
- 19h00 ngày 30/9: Division 2 - Hong Kong (Trung Quốc) vs Brunei (FPT Play, TV360)
Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026
- 13h00 ngày 30/9: BK - U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc
- 17h30 ngày 30/9: BK - U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản
Lịch thi đấu Can Cup
- 23h00 ngày 30/9: Bảng D - Eritrea vs Nam Phi
Lịch thi đấu Gulf Cup
- 00h30 ngày 1/10: Bảng B - Bahrain vs Yemen
- 00h30 ngày 1/10: Bảng B - UAE vs Qatar
Lịch thi đấu VĐQG Ghana vòng 2
- 22h00 ngày 30/9: Medeama SC vs Port City
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 1
- 06h00 ngày 1/11: Montevideo City Torque vs Club Atletico Penarol
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- 06h00 ngày 1/10: Atletico Ottawa vs Cavalry FC
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 3
- 08h00 ngày 1/10: Atletico Nacional vs Atletico Junior
Lịch thi đấu VĐQG Peru vòng 10
- 03h00 ngày 1/10: Cienciano vs Los Chankas CYC
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay vòng 1/8
- 03h00 ngày 1/10: Independiente CG vs Nacional Asuncion
- 05h30 ngày 1/10: Cerro Porteno vs Rubio Nu
Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 13
- 04h30 ngày 1/10: Alianza FC vs CD Platense Municipal
- 08h00 ngày 1/10: CD FAS vs Isidro Metapan
Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ
- 06h00 ngày 1/10: Brooklyn vs Detroit City FC
- 06h00 ngày 1/10: Miami FC vs Sporting Jax
- 06h30 ngày 1/10: Rhode Island vs Indy Eleven
- 07h00 ngày 1/10: FC Tulsa vs New Mexico United
- 09h00 ngày 1/10: Sacramento Republic FC vs Las Vegas Lights FC
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-30-9-va-sang-1-10-lich-thi-dau-fifa-asean-cup-timor-leste-vs-campuchia-asiad-2026-u23-han-quoc-vs-u23-trung-quoc-448501.html