Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9 và sáng 1/10: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup - Timor-Leste vs Campuchia; ASIAD 2026 - U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

Nhận định bóng đá CH Séc vs Anh, 01h45 ngày 30/9, lượt 2 bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả CH Séc và Anh đều nhận thất bại ở trận ra quân, khiến cuộc đối đầu tại Prague trở thành cơ hội để hai đội tìm lại chiến thắng và tránh bị bỏ lại trong cuộc đua ở bảng A3.