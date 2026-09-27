Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9 và sáng 29/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bỉ vs Pháp; FIFA ASEAN Cup - Indonesia vs Malaysia

Trong khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã khép lại hành trình quốc tế, Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 vẫn sục sôi khát vọng chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng và bảo vệ ngôi vương Nations League cùng Bồ Đào Nha. Thế nhưng, tương lai của CR7 ở cấp độ CLB có thể đứng trước một ngã rẽ lớn nếu không tiếp tục gắn bó với Al Nassr.