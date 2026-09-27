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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9 và sáng 29/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bỉ vs Pháp; FIFA ASEAN Cup - Indonesia vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9 và sáng 29/9: Lịch thi đấu UEFA Nations League - Bỉ vs Pháp, Thụy Điển vs Ba Lan; FIFA ASEAN Cup - Indonesia vs Malaysia; giao hữu đội tuyển - Hàn Quốc vs Uruguay, Nhật Bản vs Venezuela...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9 và rạng sáng 29/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup

- 16h00 ngày 28/9: Bảng A - Singapore vs Bangladesh

- 19h30 ngày 28/9: Bảng A - Indonesia vs Malaysia

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- 23h00 ngày 28/9: League B: Group 2 - Georgia vs Ukraine (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 28/9: League C: Group 2 - Armenia vs Montenegro (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 28/9: League C: Group 2 - Latvia vs Đảo Síp (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 29/9: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 29/9: League A: Group 1 - Bỉ vs Pháp (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 29/9: League B: Group 2 - Bắc Ireland vs Hungary (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 29/9: League B: Group 4 - Romania vs Bosnia (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 29/9: League B: Group 4 - Thụy Điển vs Ba Lan

Lịch thi đấu U21 EURO

- 23h30 ngày 28/9: Bảng I - Đan Mạch U21 vs Belarus U21

Lịch thi đấu Can Cup

- 23h00 ngày 28/0: Bảng F - CH Trung Phi vs Burkina Faso

- 02h00 ngày 29/9: Bảng H - Botswana vs Tunisia

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển

(dự kiến)

- 18h00 ngày 28/9: Hàn Quốc vs Uruguay

- 17h25 ngày 28/9: Nhật Bản vs Venezuela

- 19h00 ngày 28/9: Tajikistan vs Palestine

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha vòng 7

- 01h30 ngày 29/9: Leganes vs Castellon

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 8

- 06h00 ngày 29/9: Montevideo Wanderers vs Albion

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 12

- 02h30 ngày 29/9: Sportivo San Lorenzo vs CD Recoleta

- 05h00 ngày 29/9: Libertad vs Olimpia

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica vòng 3

- 05h30 ngày 29/9: Racing United vs Montego Bay United FC

- 08h00 ngày 29/9: Waterhouse FC vs Treasure Beach

Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-28-9-va-sang-29-9-lich-thi-dau-uefa-nations-league-bi-vs-phap-fifa-asean-cup-indonesia-vs-malaysia-447617.html