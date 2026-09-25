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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 và sáng 27/9: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Việt Nam vs Philippines; UEFA Nations League - Anh vs Tây Ban Nha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 và sáng 27/9: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Pakistan vs Thái Lan, Việt Nam vs Philippines; UEFA Nations League - Anh vs Tây Ban Nha; Gulf Cup - Oman vs Saudi Arabia; giao hữu - Mỹ vs Peru...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 và rạng sáng 27/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam

- 18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

- 15h00 ngày 26/9: Bảng B - Pakistan vs Thái Lan

- 18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- 20h00 ngày 26/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Scotland

- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 1 - San Marino vs Phần Lan

- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Kazakhstan

- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Luxembourg

- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Iceland vs Estonia

- 01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Croatia

- 01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - Anh vs Tây Ban Nha

- 01h45 ngày 27/9: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Thụy Sỹ

- 01h45 ngày 27/9: League C: Group 1 - Albania vs Belarus

- 01h45 ngày 27/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Moldova

Lịch thi đấu U21 EURO

- 22h00 ngày 26/9: Bảng F - Georgia U21 vs Greece U21

- 22h00 ngày 26/9: Bảng H - Croatia U21 vs Hungary U21

- 23h00 ngày 26/9: Bảng F - Latvia U21 vs Đức U21

- 23h00 ngày 26/9: Bảng H - Ukraine U21 vs Thổ Nhĩ Kỳ U21

- 00h00 ngày 27/9: Bảng F - Malta U21 vs Bắc Ireland U21

Lịch thi đấu Gulf Cup

- 22h00 ngày 26/9: Bảng A - Kuwait vs Iraq

- 01h00 ngày 27/9: Bảng A - Oman vs Saudi Arabia

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển

(dự kiến)

- 03h30 ngày 27/9: Mỹ vs Peru

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ vòng 27

- 06h30 ngày 27/9: Atlanta United vs New York City FC

- 06h30 ngày 27/9: CF Montreal vs FC Cincinnati

- 06h30 ngày 27/9: Charlotte vs Chicago Fire

- 06h30 ngày 27/9: New York Red Bulls vs St. Louis City

- 06h30 ngày 27/9: Philadelphia Union vs Orlando City

- 07h30 ngày 27/9: Austin FC vs San Diego

- 07h30 ngày 27/9: FC Dallas vs Los Angeles FC

- 07h30 ngày 27/9: Houston Dynamo vs Sporting Kansas City

- 07h30 ngày 27/9: Nashville SC vs Toronto FC

- 07h30 ngày 27/9: Seattle Sounders FC vs Minnesota United

- 08h30 ngày 27/9: Real Salt Lake vs New England Revolution

- 09h30 ngày 27/9: LA Galaxy vs Colorado Rapids

- 09h30 ngày 27/9: San Jose Earthquakes vs Portland Timbers

- 09h30 ngày 27/9: Vancouver Whitecaps vs DC United

Lịch thi đấu VĐQG Wales vòng 11

- 20h30 ngày 26/9: Barry Town vs Connah's Quay

- 20h30 ngày 26/9: Cambrian & Clydach vs Llandudno FC

- 20h30 ngày 26/9: Cardiff Met University vs Caernarfon

- 20h30 ngày 26/9: Colwyn Bay vs Haverfordwest

- 20h30 ngày 26/9: Flint Town United vs Ammanford

- 20h30 ngày 26/9: Holywell Town vs Briton Ferry

- 20h30 ngày 26/9: Penybont vs Airbus UK Broughton

- 20h30 ngày 26/9: Trefelin BGC vs TNS

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 9

- 21h00 ngày 26/9: Ballymena United vs Portadown

- 21h00 ngày 26/9: Crusaders vs Bangor

- 21h00 ngày 26/9: Glentoran vs Carrick Rangers

- 21h00 ngày 26/9: Limavady vs Cliftonville

Lịch thi đấu VĐQG Mexico vòng 10

- 06h00 ngày 27/9: Cruz Azul vs Toluca

- 06h07 ngày 27/9: CD Guadalajara vs Queretaro FC

- 08h00 ngày 27/9: Club Santos Laguna vs Pachuca

- 08h00 ngày 27/9: Tigres vs Puebla

Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-26-9-va-sang-27-9-lich-thi-dau-fifa-asean-cup-2026-viet-nam-vs-philippines-uefa-nations-league-anh-vs-tay-ban-nha-446781.html