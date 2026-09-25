Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 và sáng 27/9: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Việt Nam vs Philippines; UEFA Nations League - Anh vs Tây Ban Nha
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 và sáng 27/9: Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Pakistan vs Thái Lan, Việt Nam vs Philippines; UEFA Nations League - Anh vs Tây Ban Nha; Gulf Cup - Oman vs Saudi Arabia; giao hữu - Mỹ vs Peru...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9 và rạng sáng 27/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam
- 18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
- 15h00 ngày 26/9: Bảng B - Pakistan vs Thái Lan
- 18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines
Lịch thi đấu UEFA Nations League
- 20h00 ngày 26/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Scotland
- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 1 - San Marino vs Phần Lan
- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Kazakhstan
- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Luxembourg
- 23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Iceland vs Estonia
- 01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Croatia
- 01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - Anh vs Tây Ban Nha
- 01h45 ngày 27/9: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Thụy Sỹ
- 01h45 ngày 27/9: League C: Group 1 - Albania vs Belarus
- 01h45 ngày 27/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Moldova
Lịch thi đấu U21 EURO
- 22h00 ngày 26/9: Bảng F - Georgia U21 vs Greece U21
- 22h00 ngày 26/9: Bảng H - Croatia U21 vs Hungary U21
- 23h00 ngày 26/9: Bảng F - Latvia U21 vs Đức U21
- 23h00 ngày 26/9: Bảng H - Ukraine U21 vs Thổ Nhĩ Kỳ U21
- 00h00 ngày 27/9: Bảng F - Malta U21 vs Bắc Ireland U21
Lịch thi đấu Gulf Cup
- 22h00 ngày 26/9: Bảng A - Kuwait vs Iraq
- 01h00 ngày 27/9: Bảng A - Oman vs Saudi Arabia
Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển
(dự kiến)
- 03h30 ngày 27/9: Mỹ vs Peru
Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ vòng 27
- 06h30 ngày 27/9: Atlanta United vs New York City FC
- 06h30 ngày 27/9: CF Montreal vs FC Cincinnati
- 06h30 ngày 27/9: Charlotte vs Chicago Fire
- 06h30 ngày 27/9: New York Red Bulls vs St. Louis City
- 06h30 ngày 27/9: Philadelphia Union vs Orlando City
- 07h30 ngày 27/9: Austin FC vs San Diego
- 07h30 ngày 27/9: FC Dallas vs Los Angeles FC
- 07h30 ngày 27/9: Houston Dynamo vs Sporting Kansas City
- 07h30 ngày 27/9: Nashville SC vs Toronto FC
- 07h30 ngày 27/9: Seattle Sounders FC vs Minnesota United
- 08h30 ngày 27/9: Real Salt Lake vs New England Revolution
- 09h30 ngày 27/9: LA Galaxy vs Colorado Rapids
- 09h30 ngày 27/9: San Jose Earthquakes vs Portland Timbers
- 09h30 ngày 27/9: Vancouver Whitecaps vs DC United
Lịch thi đấu VĐQG Wales vòng 11
- 20h30 ngày 26/9: Barry Town vs Connah's Quay
- 20h30 ngày 26/9: Cambrian & Clydach vs Llandudno FC
- 20h30 ngày 26/9: Cardiff Met University vs Caernarfon
- 20h30 ngày 26/9: Colwyn Bay vs Haverfordwest
- 20h30 ngày 26/9: Flint Town United vs Ammanford
- 20h30 ngày 26/9: Holywell Town vs Briton Ferry
- 20h30 ngày 26/9: Penybont vs Airbus UK Broughton
- 20h30 ngày 26/9: Trefelin BGC vs TNS
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 9
- 21h00 ngày 26/9: Ballymena United vs Portadown
- 21h00 ngày 26/9: Crusaders vs Bangor
- 21h00 ngày 26/9: Glentoran vs Carrick Rangers
- 21h00 ngày 26/9: Limavady vs Cliftonville
Lịch thi đấu VĐQG Mexico vòng 10
- 06h00 ngày 27/9: Cruz Azul vs Toluca
- 06h07 ngày 27/9: CD Guadalajara vs Queretaro FC
- 08h00 ngày 27/9: Club Santos Laguna vs Pachuca
- 08h00 ngày 27/9: Tigres vs Puebla
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-26-9-va-sang-27-9-lich-thi-dau-fifa-asean-cup-2026-viet-nam-vs-philippines-uefa-nations-league-anh-vs-tay-ban-nha-446781.html