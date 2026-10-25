Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10 và sáng 27/10: Lịch thi đấu AFC Champions League - Al Nassr vs Al-Wasl; La Liga - Sevilla vs Osasuna

Nam sinh Hà Nội – Amsterdam Đoàn Lê Anh Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc khi nhanh chóng “bẻ khóa” chướng ngại vật và giành những điểm số quan trọng ở lượt thi về đích. Cậu vượt qua trận quý IV với 220 điểm và ghi danh vào trận Chung kết năm Olympia 26.