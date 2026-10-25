Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10 và sáng 27/10: Lịch thi đấu AFC Champions League - Al Nassr vs Al-Wasl; La Liga - Sevilla vs Osasuna
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10 và sáng 27/10: Lịch thi đấu AFC Champions League - Al Nassr vs Al-Wasl; La Liga - Sevilla vs Osasuna; VĐQG Bồ Đào Nha - Santa Clara vs Benfica...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/10 và rạng sáng 27/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu La Liga vòng 10
- 03h00 ngày 27/10: Sevilla vs Osasuna (SCTV15, ON Football)
Lịch thi đấu AFC Champions League
- 21h45 ngày 26/10: Miền Tây - Neftchi Fargona vs Al Ittihad (TV360)
- 00h00 ngày 27/10: Miền Tây - Al Ahli vs Al-Gharafa (TV360)
- 00h00 ngày 27/10: Miền Tây - Al-Ain vs Tractor FC (TV360)
- 02h15 ngày 27/10: Miền Tây - Al Nassr vs Al-Wasl (TV360)
- 02h15 ngày 27/10: Miền Tây - Al Qadsiah vs Al-Sadd (TV360)
- 02h15 ngày 27/10: Miền Tây - Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor Tashkent (TV360)
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan vòng 25
- 20h30 ngày 26/10: Xorazm vs Navbahor Namangan
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia vòng 7
- 19h00 ngày 26/10: Bhayangkara FC vs PSM Makassar
- 19h00 ngày 26/10: Persebaya Surabaya vs Madura United
- 19h00 ngày 26/10: Persija Jakarta vs Persik Kediri
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria vòng 12
- 22h00 ngày 26/10: Lokomotiv Plovdiv vs Slavia Sofia
- 00h30 ngày 27/10: PFC CSKA Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu Singapore Premier League vòng 5
- 18h30 ngày 26/10: Geylang International FC vs Hougang United FC
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha vòng 9
- 01h45 ngày 27/10: Santa Clara vs Benfica
Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 32
- 05h30 ngày 27/10: Coritiba vs Gremio
- 06h00 ngày 27/10: Flamengo vs Atletico MG
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 14
- 05h00 ngày 27/10: Union vs Estudiantes de la Plata
- 07h15 ngày 27/10: Instituto Cordoba vs Deportivo Riestra
Lịch thi đấu VĐQG Bolivia vòng 23
- 05h00 ngày 27/10: Nacional Potosi vs Guabira
- 07h00 ngày 27/10: Bolivar vs Universitario de Vinto
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch vòng 12
- 01h00 ngày 27/10: FC Copenhagen vs OB
Lịch thi đấu VĐQG Romania vòng 13
- 01h00 ngày 27/10: Sepsi OSK vs CS Universitatea Craiova
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-26-10-va-sang-27-10-lich-thi-dau-afc-champions-league-al-nassr-vs-al-wasl-la-liga-sevilla-vs-osasuna-459493.html