Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và sáng 26/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam; FIFA ASEAN Cup 2026 - Bangladesh vs Malaysia
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và sáng 26/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam; FIFA ASEAN Cup 2026 - Bangladesh vs Malaysia; UEFA Nations League - Italy vs Bỉ; giao hữu - Australia vs Brazil...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và rạng sáng 26/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam
- 13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam (VTV6)
Lịch thi đấu tứ kết nữ ASIAD 2026
- 13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Triều Tiên vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa
- 13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam (VTV6)
- 17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Nhật Bản vs Nữ Philippines
- 17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Uzbekistan
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup
- 16h00 ngày 25/9: Bảng A - Bangladesh vs Malaysia
- 20h00 ngày 25/9: Bảng A - Indonesia vs Singapore
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam vòng 2
- 17h00 ngày 25/9: TP. HCM vs Đại học Văn Hiến (FPT Play)
Lịch thi đấu UEFA Nations League
- 23h00 ngày 25/9: League B: Group 2 - Georgia vs Bắc Ireland
- 23h00 ngày 25/9: League C: Group 2 - Armenia vs Latvia
- 01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Italy vs Bỉ
- 01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp
- 01h45 ngày 26/9: League B: Group 2 - Hungary vs Ukraine
- 01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Ba Lan vs Bosnia
- 01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Thụy Điển vs Romania
- 01h45 ngày 26/9; League C: Group 2 - Montenegro vs Cyprus
Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển
(dự kiến)
- 17h00 ngày 25/9: Australia vs Brazil
- 21h00 ngày 25/9: Ấn Độ vs Panama
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- 08h10 ngày 26/9: Cavalry FC vs Supra du Quebec
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
- 06h00 ngày 26/9: Colo Colo vs Audax Italiano
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 12
- 06h10 ngày 26/9: Chico FC vs Deportivo Pasto
- 08h15 ngày 26/9: Once Caldas vs Bucaramanga
Lịch thi đấu VĐQG Mexico vòng 10
- 08h00 ngày 26/9: Atlante vs Monterrey
- 10h00 ngày 26/9: Tijuana vs Atlas
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 12
- 02h30 ngày 26/9: Luqueno vs Guarani
- 05h00 ngày 26/9: Nacional Asuncion vs Sportivo Ameliano
Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 12
- 08h00 ngày 26/9: Alianza FC vs Inca Aruba
Lịch thi đấu VĐQG Ireland vòng 11
- 01h45 ngày 26/9: Galway United FC vs Shelbourne
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 9
- 01h45 ngày 26/9: Coleraine vs Linfield
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-25-9-va-sang-26-9-lich-thi-dau-asiad-2026-nu-trung-quoc-vs-nu-viet-nam-fifa-asean-cup-2026-bangladesh-vs-malaysia-446321.html