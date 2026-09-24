Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và sáng 26/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam; FIFA ASEAN Cup 2026 - Bangladesh vs Malaysia

HNN.VN - Chênh lệch về chất lượng đội hình khiến cán cân đang nghiêng về phía đội bóng xứ kim chi. Nhưng ký ức từ trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam hòa 2-2 sau 120 phút rồi thắng đối thủ này 7-6 trên chấm luân lưu, cho thấy đây không phải cuộc đối đầu mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có cơ sở để hy vọng.