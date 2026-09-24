Thể thao

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và sáng 26/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam; FIFA ASEAN Cup 2026 - Bangladesh vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và sáng 26/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam; FIFA ASEAN Cup 2026 - Bangladesh vs Malaysia; UEFA Nations League - Italy vs Bỉ; giao hữu - Australia vs Brazil...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/9 và rạng sáng 26/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

- 13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam (VTV6)

Lịch thi đấu tứ kết nữ ASIAD 2026

- 13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Triều Tiên vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa

- 13h00 ngày 25/9: TK - Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam (VTV6)

- 17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Nhật Bản vs Nữ Philippines

- 17h30 ngày 25/9: TK - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Uzbekistan

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup

- 16h00 ngày 25/9: Bảng A - Bangladesh vs Malaysia

- 20h00 ngày 25/9: Bảng A - Indonesia vs Singapore

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam vòng 2

- 17h00 ngày 25/9: TP. HCM vs Đại học Văn Hiến (FPT Play)

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- 23h00 ngày 25/9: League B: Group 2 - Georgia vs Bắc Ireland

- 23h00 ngày 25/9: League C: Group 2 - Armenia vs Latvia

- 01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Italy vs Bỉ

- 01h45 ngày 26/9: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp

- 01h45 ngày 26/9: League B: Group 2 - Hungary vs Ukraine

- 01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Ba Lan vs Bosnia

- 01h45 ngày 26/9: League B: Group 4 - Thụy Điển vs Romania

- 01h45 ngày 26/9; League C: Group 2 - Montenegro vs Cyprus

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển

(dự kiến)

- 17h00 ngày 25/9: Australia vs Brazil

- 21h00 ngày 25/9: Ấn Độ vs Panama

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 08h10 ngày 26/9: Cavalry FC vs Supra du Quebec

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile

- 06h00 ngày 26/9: Colo Colo vs Audax Italiano

Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 12

- 06h10 ngày 26/9: Chico FC vs Deportivo Pasto

- 08h15 ngày 26/9: Once Caldas vs Bucaramanga

Lịch thi đấu VĐQG Mexico vòng 10

- 08h00 ngày 26/9: Atlante vs Monterrey

- 10h00 ngày 26/9: Tijuana vs Atlas

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 12

- 02h30 ngày 26/9: Luqueno vs Guarani

- 05h00 ngày 26/9: Nacional Asuncion vs Sportivo Ameliano

Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 12

- 08h00 ngày 26/9: Alianza FC vs Inca Aruba

Lịch thi đấu VĐQG Ireland vòng 11

- 01h45 ngày 26/9: Galway United FC vs Shelbourne

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland vòng 9

- 01h45 ngày 26/9: Coleraine vs Linfield

Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-25-9-va-sang-26-9-lich-thi-dau-asiad-2026-nu-trung-quoc-vs-nu-viet-nam-fifa-asean-cup-2026-bangladesh-vs-malaysia-446321.html