Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9 và sáng 24/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Ở trận chung kết nội dung kata môn karate, đội tuyển nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc thắng áp đảo Iran, mang về tấm HCV đầu tiên của đoàn ở kỳ đại hội Asiad 20. Chiến thắng này không chỉ mang vinh quang về cho đất nước mà còn mang lại khoản thưởng lớn cho các VĐV.