Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9 và sáng 24/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc vs U23 UAE
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9 và sáng 24/9: Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 - Nhật Bản vs Thái Lan, Trung Quốc vs UAE, Iran vs Triều Tiên; Gulf Cup - Saudi Arabia vs Kuwait...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9 và rạng sáng 24/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu ASIAD 2026
- 12h30 ngày 23/9: Bảng B - U23 Trung Quốc vs U23 UAE
- 12h30 ngày 23/9: Bảng B - U23 Iran vs U23 Triều Tiên
- 17h30 ngày 23/9: Bảng A - U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
- 17h30 ngày 23/9: Bảng A - U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
Lịch thi đấu Gulf Cup
- 21h30 ngày 23/9: Bảng A - Iraq vs Oman
- 01h00 ngày 24/9: Bảng A - Saudi Arabia vs Kuwait
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Na Uy vòng 2
- 23h00 ngày 23/9: Grorud vs Moss
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Czech
- 21h00 ngày 23/9: SK Kladno vs Banik Ostrava
Lịch thi đấu VĐQG Ghana vòng 1
- 22h00 ngày 23/9: Dreams FC vs Medeama SC
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia vòng 1/31
- 20h30 ngày 23/9: FK 05 Levoca vs Liptovsky Mikulas
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia vòng 8
- 23h00 ngày 23/9: FK Bregalnica Stip vs FK Skopje
Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ vòng 7
- 08h30 ngày 24/9: Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- 09h00 ngày 24/9: Vancouver FC vs York United FC
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
- 04h00 ngày 24/9: Curico Unido vs Deportes Concepcion
- 06h30 ngày 24/9: Deportes Iquique vs Antofagasta
- 06h30 ngày 24/9: Union La Calera vs Universidad Catolica
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 4
- 09h00 ngày 24/9: Club Xelaju vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 12
- 07h30 ngày 24/9: America de Cali vs Aguilas Doradas Rionegro
Lịch thi đấu VĐQG Peru vòng 9
- 03h00 ngày 24/9: Asociacion Deportiva Tarma vs Cienciano
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay vòng 1/8
- 02h00 ngày 24/9: Sportivo San Lorenzo vs 4 de Mayo
- 04h30 ngày 24/9: Fernando de la Mora vs Libertad
Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 9
- 08h00 ngày 24/9: CD Luis Angel Firpo vs CD Cacahuatique U20
- 08h00 ngày 24/9: Alianza FC vs CD Fuerte San Francisco
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-23-9-va-sang-24-9-lich-thi-dau-asiad-2026-u23-nhat-ban-vs-u23-thai-lan-u23-trung-quoc-vs-u23-uae-445941.html