Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11: Tây Ban Nha gặp Anh

Bóng đá ngày 15/11/2026 ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý khi U23 Việt Nam đăng quang tại Gia Lai VTV Cup, Nhật Bản đánh bại Brazil trong trận giao hữu hấp dẫn, còn Bồ Đào Nha nhận thất bại nặng nề trước Đan Mạch.

Trong ngày hôm nay, sự quan tâm của người hâm mộ tiếp tục hướng về lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League với những cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha - Anh, Bỉ - Italy và Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 15/11: U23 Việt Nam vô địch, U19 Việt Nam thua Hàn Quốc

U23 Việt Nam chính thức giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar tối 14/11 trên sân Pleiku.

Đội bóng Tây Á mở tỷ số ở phút 20 sau tình huống tấn công bên cánh phải. Dù gặp khó khăn trong hiệp một, U23 Việt Nam kịp tìm được bàn gỡ ngay đầu hiệp hai.

Phút 48, từ pha lên bóng của Williams Minh Hoàng, Minh Tâm nhanh chân dứt điểm chéo góc, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Trong khoảng thời gian còn lại, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu tập trung, bảo vệ tỷ số hòa 1-1 để đăng quang với 7 điểm sau ba trận, hơn U23 Qatar hai điểm.

Chức vô địch mang ý nghĩa tích cực khi U23 Việt Nam toàn thắng trước Thái Lan và Singapore, sau đó thể hiện được bản lĩnh trước đối thủ có thể hình và thể lực tốt như Qatar. Tuy nhiên, khả năng xử lý bóng dưới sức ép và tận dụng cơ hội vẫn là những điểm cần tiếp tục cải thiện.

Ở Panda Cup 2026, U19 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U19 Hàn Quốc. Dù bị dẫn trước trong hiệp một, đội bóng trẻ Việt Nam đã gỡ hòa ngay đầu hiệp hai trước khi để đối phương ghi bàn quyết định ở phút 82.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của U19 Việt Nam sau trận thua Trung Quốc 1-3. Dù chưa có điểm, các cầu thủ trẻ vẫn có những thời điểm chơi tốt và tạo ra cơ hội trước đối thủ mạnh.

Bảng kết quả bóng đá Việt Nam ngày 14/11/2026:

Ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và U19 Việt Nam đều không có trận đấu theo lịch đã công bố. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ngày 17/11 tại sân Thiên Trường, trong khi U19 Việt Nam đối đầu Tajikistan cùng ngày ở lượt cuối Panda Cup.

Kết quả bóng đá quốc tế: Bồ Đào Nha thua 1-4, Nhật Bản đánh bại Brazil

Bất ngờ lớn nhất tại UEFA Nations League rạng sáng 15/11 là thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch ngay trên sân nhà.

Rasmus Højlund trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp, trong khi Pierre-Emile Højbjerg và Joachim Andersen cũng ghi bàn cho đội khách. Bernardo Silva là cầu thủ ghi bàn danh dự cho Bồ Đào Nha trong thời gian bù giờ.

Dù đã giành quyền vào tứ kết, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn gây thất vọng khi hàng phòng ngự để lộ nhiều khoảng trống và hàng công thiếu sự sắc bén. Ngược lại, chiến thắng giúp Đan Mạch tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở trận đấu cùng bảng, Na Uy đánh bại Xứ Wales 3-1 để duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Trước đó, Nhật Bản tạo nên chiến thắng đáng chú ý khi vượt qua Brazil 3-2 trong trận giao hữu tại Singapore. Takefusa Kubo và Keito Nakamura giúp Nhật Bản dẫn trước hai bàn, trước khi Vinícius Júnior lập cú đúp đưa trận đấu về thế cân bằng.

Phút 90+1, Tatsuhiro Sakamoto ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng cho Nhật Bản. Đây là kết quả cho thấy sự tiến bộ của đội bóng châu Á, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội trước những đối thủ mạnh.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế tối 14/11 và rạng sáng 15/11/2026:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11: Tây Ban Nha đại chiến Anh, Pháp và Italy ra sân

UEFA Nations League tiếp tục với lượt trận cuối vòng bảng trong tối 15/11 và rạng sáng 16/11 theo giờ Việt Nam.

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Anh lúc 2h45 ngày 16/11. Đây là màn so tài giữa hai đội tuyển sở hữu lực lượng chất lượng và có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Tây Ban Nha có lợi thế sân nhà cùng khả năng kiểm soát bóng tốt, trong khi tuyển Anh sở hữu những cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng tốc độ và các tình huống chuyển trạng thái. Kết quả trận đấu sẽ tác động trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc tại bảng A3.

Cùng giờ, Bỉ tiếp đón Italy tại bảng A1. Hai đội đều có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, vì vậy khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn trong phòng ngự có thể quyết định kết quả.

Pháp cũng ra sân lúc 2h45 khi tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ, còn Croatia gặp CH Czech.

Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 15/11 và rạng sáng 16/11/2026 (giờ Việt Nam):

Trong ngày 15/11, V.League, Ngoại hạng Anh và các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu không có trận đấu do lịch thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia.

Nhìn chung, bóng đá ngày 15/11 nổi bật với chức vô địch của U23 Việt Nam, chiến thắng của Nhật Bản trước Brazil và thất bại bất ngờ của Bồ Đào Nha. Tâm điểm tiếp theo sẽ là loạt trận quyết định tại UEFA Nations League, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Anh rạng sáng 16/11.