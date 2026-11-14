Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/11: U23 Việt Nam gặp Qatar lúc mấy giờ?

Bóng đá ngày 14/11/2026 tiếp tục sôi động với loạt trận UEFA Nations League và các cuộc đối đầu quốc tế đáng chú ý. Sau chiến thắng đậm của Hà Lan và Đức, tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam hôm nay là trận U23 Việt Nam - U23 Qatar quyết định chức vô địch Gia Lai VTV Cup. Bên cạnh đó, U19 Việt Nam gặp Hàn Quốc tại Panda Cup, còn Nhật Bản có trận giao hữu được chờ đợi trước Brazil.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/11: Hà Lan thắng 7-0, Đức đánh bại Serbia

Hà Lan tạo nên chiến thắng ấn tượng nhất loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 14/11 khi đánh bại Hy Lạp tới 7-0 trên sân nhà.

Crysencio Summerville mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi Tijjani Reijnders lập hat-trick trong hiệp một. Jurriën Timber ghi thêm hai bàn, còn Donyell Malen cũng góp một pha lập công.

Chiến thắng giúp Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng A2 và tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu cùng bảng, Đức vượt qua Serbia 3-1 trên sân khách. Florian Wirtz tiếp tục để lại dấu ấn với một bàn thắng, trong khi Serbia kết thúc trận đấu chỉ còn chín cầu thủ.

Kết quả này giúp Đức duy trì hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp, đồng thời khiến cuộc đua tại bảng A2 thêm căng thẳng trước lượt trận cuối.

Những kết quả đáng chú ý khác gồm Iceland thắng Bulgaria 5-0, Scotland đánh bại Bắc Macedonia 2-1 và Thụy Sĩ hòa Slovenia 0-0.

Bảng kết quả UEFA Nations League rạng sáng 14/11/2026:

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 14/11: U23 Việt Nam gặp Qatar, U19 Việt Nam đấu Hàn Quốc

Tâm điểm bóng đá Việt Nam tối nay là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19h trên sân Pleiku, thuộc lượt trận cuối Gia Lai VTV Cup 2026.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang dẫn đầu bảng xếp hạng với sáu điểm sau hai chiến thắng trước U23 Thái Lan (3-0) và U23 Singapore (1-0).

Trong khi đó, U23 Qatar có bốn điểm sau trận hòa Singapore và chiến thắng trước Thái Lan. Với lợi thế hai điểm, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để giành chức vô địch.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng khả năng tranh chấp quyết liệt. U23 Việt Nam cần giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự, hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Trước đó, lúc 14h30, U19 Việt Nam đối đầu U19 Hàn Quốc tại Panda Cup 2026 trên đất Trung Quốc.

Sau thất bại 1-3 trước đội chủ nhà ở trận ra quân, U19 Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự và hiệu quả dứt điểm. Cuộc đối đầu Hàn Quốc là bài kiểm tra quan trọng với các cầu thủ trẻ trong quá trình tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam ngày 14/11/2026:

Trận U23 Việt Nam - U23 Qatar được phát sóng trên FPT Play và các kênh VTV.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu hôm nay. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp Kyrgyzstan ngày 17/11 tại sân Thiên Trường.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế 14/11: Nhật Bản gặp Brazil, Bồ Đào Nha tiếp Đan Mạch

Bên cạnh các trận đấu của bóng đá Việt Nam, người hâm mộ có thể theo dõi trận giao hữu Nhật Bản - Brazil lúc 17h15.

Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đội tuyển có phong cách thi đấu khác biệt. Nhật Bản được kỳ vọng phát huy khả năng phối hợp tốc độ, trong khi Brazil sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và có thể tạo đột biến.

Tại UEFA Nations League, Bồ Đào Nha tiếp đón Đan Mạch lúc 2h45 rạng sáng 15/11. Đội chủ nhà có lợi thế về sân bãi, nhưng Đan Mạch vẫn là đối thủ khó chịu nhờ lối chơi có tổ chức.

Trước đó, Na Uy gặp Xứ Wales lúc 0h ngày 15/11. Đây cũng là cuộc đối đầu có ý nghĩa trong cuộc cạnh tranh thứ hạng ở bảng A4.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế đáng chú ý ngày 14/11 và rạng sáng 15/11:

Nhìn chung, bóng đá ngày 14/11 nổi bật với chiến thắng 7-0 của Hà Lan trước Hy Lạp và trận đấu quyết định chức vô địch của U23 Việt Nam. Với độc giả trong nước, cuộc đối đầu U23 Việt Nam - U23 Qatar lúc 19h là tâm điểm đáng chờ đợi nhất, bên cạnh trận U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc và màn so tài giữa Nhật Bản với Brazil.