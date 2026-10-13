Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/10: CAHN gặp Kashima Antlers, Atletico đấu Man United

Ảnh minh họa (AI).

Tâm điểm bóng đá Việt Nam hôm nay là trận CAHN gặp Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 và được truyền hình trực tiếp trên TV360.

Đại diện Việt Nam hướng đến kết quả tích cực sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt trận đầu. CAHN có phong độ tốt tại đấu trường trong nước và vừa thắng Lion City Sailors 1-0. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Polking gặp tổn thất lực lượng: David Henen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, còn khả năng ra sân của Nguyễn Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ.

Kashima Antlers thắng Newcastle Jets 7-1 ở trận mở màn và đánh bại Gamba Osaka 2-0 trong trận gần nhất. Đội bóng Nhật Bản được đánh giá có phong độ cao, hứa hẹn tạo thử thách cho chủ nhà.

Lịch thi đấu AFC Champions League Elite hôm nay 13/10

Bóng đá Việt Nam còn có 1 trận đấu đáng chú ý khác trong ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa Tây Mỗ và Trẻ Hà Nội FC ở giải hạng Ba Quốc gia diễn ra lúc 15h.

Lịch thi đấu Champions League ngày 13 và rạng sáng 14/10

Atletico Madrid tiếp Manchester United sau khi thua Liverpool 1-2 ở trận mở màn Champions League. Đội chủ nhà sau đó lần lượt thắng Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid và Deportivo Alaves tại La Liga. Manchester United thắng Sabah 4-0 ở lượt đầu Champions League, còn tại Ngoại hạng Anh gần nhất hòa Tottenham 1-1.

Arsenal cũng trở lại sân nhà gặp Lille lúc 2h ngày 14/10.

Đội bóng Anh thắng Napoli 1-0 ở trận mở màn Champions League và vừa đánh bại Leeds United 2-1. Lille thua Real Betis 2-3 trong trận đầu tiên tại giải.