Manchester City hiện đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 22 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. (Ảnh: MCFC)

Tại vòng 13 Ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp đón Manchester City trên sân Emirates lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/11. Cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên vô địch được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Cả Arsenal và Manchester City đều không có được kết quả như mong muốn ở vòng đấu trước. Trong khi Arsenal hòa Newcastle 2-2, Manchester City bị Fulham cầm hòa 1-1. Vì vậy, cuộc so tài trực tiếp là cơ hội để hai đội khẳng định tham vọng trong cuộc đua vô địch.

Trước đó, lúc 19 giờ, Liverpool làm khách trên sân Everton trong trận derby vùng Merseyside. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh và Club Brugge tại Champions League, Liverpool hướng tới mục tiêu duy trì đà thăng hoa.

Cùng ngày, Tottenham làm khách trước Sunderland lúc 21 giờ 5 phút, trong khi Newcastle đối đầu Brighton, Crystal Palace gặp Hull City và Fulham tiếp đón Bournemouth.

Tại La Liga, Barcelona hành quân đến sân Deportivo La Coruna lúc 22 giờ 15 phút. Sau thất bại của Real Madrid trước Alaves, đây là cơ hội để đội bóng xứ Catalonia tạo thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Ở những trận đấu khác, Valencia gặp Osasuna, Celta Vigo đối đầu Villarreal, còn Real Sociedad tiếp đón Sevilla.

Tại Serie A, Napoli làm khách trước Sassuolo lúc 21 giờ, trong khi AS Roma tiếp đón Monza lúc 0 giờ ngày 30/11. Juventus khép lại loạt trận trong ngày bằng chuyến làm khách trên sân Como lúc 2 giờ 45 phút.

Bundesliga chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen lúc 1 giờ 30 phút ngày 30/11. Trong bối cảnh Bayern Munich vừa đánh rơi điểm trước Hamburg, đây là cơ hội để hai đội cải thiện vị trí trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Tại Ligue 1, Marseille làm khách trên sân Auxerre lúc 21 giờ, trước khi Lyon tiếp đón Monaco lúc 2 giờ 45 phút ngày 30/11.