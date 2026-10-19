Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 19/10: Tottenham chờ chiến thắng đầu tiên

Tottenham tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Tottenham tiếp Coventry City lúc 2 giờ ngày 20/10. Đội chủ nhà vẫn chưa có chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong khi Coventry đang có tinh thần hưng phấn sau khi đánh bại Newcastle United 4-1 ở vòng trước. Các chuyên gia đánh giá lối chơi trực diện, giàu thể lực của Coventry có thể gây nhiều khó khăn cho Tottenham.

Từ chỗ đứng chót bảng sau 4 vòng đầu, hiện Coventry của Huấn luyện viên Frank Lampard đã vươn lên vị trí thứ 16, đẩy chính Tottenham xuống vị trí cuối cùng. Đội bóng của Roberto de Zerbi là đội duy nhất chưa thắng được trận nào ở Premier League mùa này.

Đây cũng là trận đấu khép lại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Theo lịch điều chỉnh của giải, cuộc so tài tại sân vận động Tottenham Hotspur được bố trí vào tối thứ hai theo giờ địa phương.

Tại Serie A vòng 7, Monza tiếp Cagliari lúc 23 giờ 30 phút ngày 19/10. Đến 1 giờ 45 phút ngày 20/10, Parma gặp Torino. Lịch thi đấu này nằm trong nhóm các trận vòng 6 đến vòng 12 đã được Ban tổ chức Serie A xác nhận thời gian cụ thể.

Ở La Liga vòng 9, Getafe tiếp Rayo Vallecano lúc 2 giờ ngày 20/10. Đây là trận đấu muộn cuối cùng của vòng đấu, sau khi phần lớn các cặp đấu đã hoàn tất trong hai ngày cuối tuần.