Lịch thi đấu bóng đá châu Âu: Liverpool đại chiến Arsenal, Juventus đối đầu Napoli

Virgil van Dijk cùng các đồng đội chạm trán Arsenal. (Ảnh: Liverpool)

Tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield lúc 23 giờ 30 phút ngày 1/11. Với lợi thế sân nhà, Liverpool được kỳ vọng sẽ chủ động tấn công nhằm giành trọn ba điểm. Tuy nhiên, Arsenal cũng sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức, khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái hiệu quả.

Trong bối cảnh Manchester City và Manchester United cùng thất bại ở loạt trận trước, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Tại vòng 10 Serie A, Juventus tiếp đón Napoli trên sân Allianz lúc 2 giờ 45 phút ngày 2/11. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đội bóng giàu truyền thống, trong bối cảnh cuộc đua ở nhóm đầu đang diễn ra quyết liệt.

Trước đó, Lazio gặp Cagliari lúc 21 giờ ngày 1/11. Đội bóng thủ đô Italia hướng tới chiến thắng để củng cố vị trí dẫn đầu, đồng thời duy trì lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh. Các trận còn lại gồm Como - Venezia, Frosinone - Torino và Lecce - Genoa.

Tại vòng 11 La Liga, Real Madrid làm khách trước Racing Santander lúc 22 giờ 15 phút ngày 1/11. Sau chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Alaves, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần giành trọn ba điểm để tiếp tục bám đuổi đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Athletic Bilbao tiếp đón Real Sociedad lúc 3 giờ ngày 2/11. Trận derby xứ Basque được kỳ vọng diễn ra quyết liệt bởi tính chất đối đầu truyền thống giữa hai đội. Hai cặp đấu còn lại là Getafe - Sevilla và Elche - Valencia.

Tại Bundesliga, Union Berlin gặp Cologne lúc 21 giờ 30 phút ngày 1/11, trong khi Eintracht Frankfurt đối đầu Hamburg lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày.

Ở Ligue 1, Strasbourg tiếp đón Auxerre, Lyon gặp Angers và Paris FC chạm trán Monaco. Trận đấu muộn giữa Marseille và Toulouse diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 2/11.