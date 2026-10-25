Lịch thi đấu bóng đá châu Âu: El Clásico tâm điểm, MU tiếp Bournemouth

Raphinha cùng các đồng đội tập luyện cho trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid. (Ảnh: Barca)

Tâm điểm của ngày thi đấu diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng 26/10, khi Barcelona tiếp Real Madrid. Cuộc đối đầu tại vòng 10 La Liga có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tiếp tục nối dài một trong những cặp đấu giàu truyền thống nhất bóng đá thế giới.

Theo thống kê của La Liga, 30 trận El Clásico gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến Barcelona thắng 14, Real Madrid thắng 13 và hai đội hòa 3 trận.

Tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp Bournemouth lúc 21 giờ. Cùng khung giờ, Liverpool gặp Brighton tại Anfield, trong khi Crystal Palace đối đầu Newcastle và Hull City gặp Brentford. Sunderland gặp Leeds United là trận đấu muộn nhất trong ngày, diễn ra lúc 23 giờ 30 phút.

Serie A vòng 8 bắt đầu từ 18 giờ 30 phút với trận Inter Milan-Fiorentina. Juventus làm khách Lecce lúc 0 giờ ngày 26/10, sau đó AC Milan gặp Udinese lúc 2 giờ 45 phút. Các cuộc đối đầu Atalanta-Frosinone và Genoa-Venezia cùng diễn ra lúc 21 giờ.

Tại Bundesliga vòng 7, Bayern Munich làm khách trước Freiburg lúc 23 giờ 30 phút. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang nằm trong nhóm đầu bảng; Bayern hiện có 14 điểm sau sáu trận, còn Freiburg có 13 điểm. Bayer Leverkusen thi đấu sớm hơn, làm khách Hoffenheim lúc 21 giờ 30 phút.

Ở Ligue 1 vòng 8, Monaco tiếp Lille lúc 21 giờ; Marseille gặp Le Havre cùng loạt trận lúc 23 giờ 15 phút. Đáng chú ý, trận Paris Saint-Germain - Lyon vốn dự kiến diễn ra tối 25/10 đã được Ban tổ chức chuyển sang ngày 26/10 theo giờ Pháp, tương đương 2 giờ 30 phút ngày 27/10 theo giờ Việt Nam.