Lịch thi đấu bóng đá châu Âu: Chelsea gặp MU, Bayern đại chiến Dortmund

Bruno cùng các đồng đội làm khách trước Chelsea. (Ảnh: MUFC)

Tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, tâm điểm sẽ là cuộc so tài giữa Chelsea và Manchester United lúc 19 giờ 30 phút trên sân Stamford Bridge. Đội khách đang trên bờ vực khủng hoảng khi chiếc ghế của Huấn luyện viên Michael Carrick lung lay dữ dội. Một thất bại nữa có thể đẩy MU (thứ 16) xuống nhóm rớt hạng, đồng thời tiễn chân Carrick khỏi Old Trafford.

Tuần trước, Carrick đã quyết định đẩy thủ quân Bruno lên ghế dự bị trong thất bại 0-3 trước Bournemouth. Nên lần này, mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ là liệu thủ quân người Bồ Đào Nha có được Huấn luyện viên người Anh đưa trở lại đội hình xuất phát hay không.

Đây là trận đấu sớm nhất trong ngày trước khi Manchester City gặp Brighton lúc 22 giờ. Tottenham tiếp Crystal Palace lúc 0 giờ 30 phút ngày 1/11, còn Aston Villa - Fulham là trận muộn nhất, bắt đầu lúc 3 giờ. Lịch Aston Villa - Fulham trước đó được Ban tổ chức điều chỉnh do Aston Villa tham dự Champions League.

Tâm điểm tại Bundesliga là màn so tài giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund lúc 0 giờ 30 phút. Hai đội cùng có 17 điểm sau 7 vòng và đều chưa thua, nhưng Bayern dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội. Đây vì thế là cuộc đối đầu trực tiếp cho vị trí số một Bundesliga.

Serie A cũng nóng lên với trận derby giữa AC Milan và Inter Milan lúc 2 giờ 45 phút. Giới chuyên môn đánh giá đây là trận cầu nổi bật nhất vòng 10. Inter đang có phong độ tốt trong cuộc đua vô địch, trong khi Milan cần kết quả tích cực để không bị nhóm đầu bỏ xa. Đáng chú ý, Inter chưa thắng Milan kể từ trận derby ngày 22/4/2024, khi họ giành Scudetto thứ 20.

Tại La Liga vòng 11, Barcelona tiếp Alaves lúc 3 giờ ngày 1/11. Sau 10 vòng, đội bóng xứ Catalonia vẫn dẫn đầu với 27 điểm, hơn Atletico Madrid hai điểm và Real Madrid ba điểm. Atletico thi đấu sớm hơn trên sân Levante.

Ở Bundesliga, ngoài Der Klassiker, Bayer Leverkusen gặp Stuttgart cũng là trận đấu đáng chú ý trong nhóm đầu. Ligue 1 chỉ có trận Troyes - Le Mans diễn ra trong khung giờ rạng sáng 1/11, sau một số điều chỉnh lịch thi đấu của vòng 9.