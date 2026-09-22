Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 20 hôm nay 22/9: U23 Việt Nam đấu Uzbekistan

Cục diện bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 đang tiến vào giai đoạn kịch tính nhất khi lượt trận cuối cùng sẽ quyết định trực tiếp tấm vé đầu bảng cũng như suất đi tiếp vào vòng tứ kết. Với việc U23 Uzbekistan đã sớm có vé vào tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp, màn đọ sức giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan lúc 12 giờ 00 trưa nay (22-9) không chỉ là trận cầu cạnh tranh vị trí nhất bảng mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định bản lĩnh. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U.23 Kuwait và U.23 Philippines sẽ dồn toàn lực để nuôi hy vọng mong mong manh.