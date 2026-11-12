Lịch thi đấu bóng đá 12/11: U23 Việt Nam đấu Singapore

Bóng đá ngày 12/11/2026 thu hút sự chú ý với các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, giải U23 quốc tế tại Gia Lai và lượt trận thứ năm UEFA Nations League. Sau chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước Đài Bắc Trung Hoa, tâm điểm tối nay chuyển sang trận U23 Việt Nam - U23 Singapore, trước khi Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đồng loạt ra sân tại châu Âu.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 12/11: Việt Nam thắng 2-0, U19 Việt Nam thất bại

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026 khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trên sân Thiên Trường tối 11/11.

Olaha Mạnh Đức mở tỷ số ở phút 22 bằng pha dứt điểm cận thành. Đến phút 58, Nguyễn Đình Bắc thực hiện tình huống xử lý kỹ thuật trước khi cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Dù chưa thực sự sắc bén trong một số tình huống tấn công, tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận và giữ sạch lưới. Đặc biệt, Olaha Mạnh Đức ghi dấu ấn với bàn thắng ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trái ngược với niềm vui của đội tuyển quốc gia, U19 Việt Nam thất bại 1-3 trước U19 Trung Quốc ở trận mở màn Panda Cup 2026. Moric ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 79, nhưng đội chủ nhà có thêm bàn thắng trong thời gian bù giờ.

Ở Champions League nữ châu Âu, Lyon gây ấn tượng khi đánh bại Juventus 6-0, còn OH Leuven và HB Køge hòa nhau 1-1.

Bảng kết quả bóng đá ngày 11/11 và rạng sáng 12/11:

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 12/11: U23 Việt Nam gặp Singapore lúc 19h

Tâm điểm bóng đá trong nước hôm nay là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore lúc 19h tại sân Pleiku, thuộc lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam đang có lợi thế sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở trận ra quân. Tuy nhiên, Singapore không phải đối thủ có thể xem nhẹ khi vừa cầm hòa U23 Qatar 0-0.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có cơ hội lớn cạnh tranh chức vô địch trước lượt trận cuối gặp Qatar ngày 14/11.

Ở trận đấu sớm lúc 15h, U23 Thái Lan gặp U23 Qatar. Cả hai đều cần chiến thắng sau khi không giành được ba điểm ở lượt đầu.

Lịch thi đấu Gia Lai VTV Cup ngày 12/11/2026:

Các trận đấu được phát sóng trên hệ thống VTV và FPT Play.

Trong ngày 12/11, V.League không có trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11 tại Casper Cup.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế 12/11: Anh gặp Croatia, Italy đại chiến Pháp

UEFA Nations League trở lại với loạt trận đáng chú ý trong đêm 12/11 và rạng sáng 13/11 theo giờ Việt Nam.

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Italy và Pháp lúc 2h45 ngày 13/11. Đây là màn so tài giữa hai đội tuyển hàng đầu châu Âu, hứa hẹn diễn ra quyết liệt khi cả hai đều muốn cải thiện vị trí tại bảng A1.

Cùng giờ, đội tuyển Anh tiếp đón Croatia. Lợi thế sân nhà là điểm tựa cho tuyển Anh, nhưng Croatia vẫn có khả năng gây khó khăn nhờ kinh nghiệm và lối chơi có tổ chức.

Tây Ban Nha cũng đứng trước thử thách khi làm khách trước CH Czech. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Bỉ ở trận đấu sớm lúc 0h.

Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 12/11 và rạng sáng 13/11 (giờ Việt Nam):

Ngoài ra, Champions League nữ có trận đại chiến Barcelona - Arsenal lúc 0h45 ngày 13/11. Đây là cuộc đối đầu đáng xem giữa hai đội bóng sở hữu chất lượng đội hình hàng đầu bóng đá nữ châu Âu.

Nhìn chung, bóng đá ngày 12/11 tập trung vào các đội tuyển quốc gia thay vì những giải vô địch câu lạc bộ lớn. Với người hâm mộ Việt Nam, U23 Việt Nam - U23 Singapore là trận đấu đáng chú ý nhất trong buổi tối, trước khi loạt trận Anh - Croatia, Italy - Pháp và CH Czech - Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 13/11.