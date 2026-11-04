Lịch thi đấu bóng chuyền VĐQG 2026 hôm nay 4.11: Đại chiến Biên phòng MB - Thể công Tân Cảng

Đây là hai đội bóng giàu truyền thống, sở hữu lực lượng có chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi đỉnh cao. Vì vậy, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra quyết liệt khi cả hai đang có phong độ cao tại giai đoạn 2.

Thể công Tân Cảng đang có phong độ cao tại giai đoạn 2. Ảnh: VFV

Khả năng tổ chức phòng ngự, chất lượng bước một và hiệu quả trong những tình huống chắn bóng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định cục diện.

Ở những trận đấu còn lại, TP.HCM chạm trán Sanest Khánh Hòa, trong khi Công an TP.HCM đối đầu LPBank Ninh Bình.

Đây đều là những cặp đấu có ý nghĩa trong cuộc cạnh tranh thứ hạng. Các đội cần duy trì sự ổn định, hạn chế sai sót ở khâu phát bóng, chuyền hai và nâng cao hiệu suất tấn công nếu muốn giành lợi thế.

Trận Đà Nẵng gặp Hà Nội khép lại ngày thi đấu. Với khoảng cách giữa các đội không dễ tạo ra sự an toàn, mỗi chiến thắng đều có thể tác động đáng kể đến thứ hạng chung cuộc.

Đáng chú ý, giải đấu vẫn đang diễn ra theo thể thức vòng tròn ở giai đoạn 2, chưa bước vào vòng loại trực tiếp. Do đó, các đội cần duy trì phong độ và tích lũy điểm số qua từng trận, hướng đến mục tiêu đạt thứ hạng thuận lợi trước khi bước vào chặng quyết định của mùa giải.