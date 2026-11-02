Lịch thi đấu bóng chuyền VĐQG 2026 hôm nay 2.11: Đại chiến Biên phòng MB – Công an TP.HCM

Biên phòng MB dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đình Tiền đang duy trì thành tích toàn thắng, qua đó được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu.

Biên phòng MB đang có phong độ rất cao. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, Công an TP.HCM cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng. HLV Nguyễn Văn Hạnh đang sở hữu những gương mặt nội binh và ngoại binh chất lượng, sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Ở lần gặp nhau tại vòng 1, Biên phòng MB từng đánh bại Công an TP.HCM. Vì vậy, cuộc tái đấu lúc 14 giờ 30 được kỳ vọng sẽ mang đến màn cạnh tranh hấp dẫn, khi đội bóng ngành Công an quyết tâm đòi lại món nợ thất bại.

Trước đó, lúc 12 giờ, TP.HCM sẽ chạm trán Thể công Tân Cảng. Cả hai đội đều đang có tinh thần hưng phấn sau những chiến thắng quan trọng ở lượt trận trước. Cuộc đấu giữa hai chuyền hai Phạm Thoại Khương và Phan Công Đức được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng lớn đến thế trận.

Hai trận đấu còn lại trong ngày cũng thu hút sự quan tâm. Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng lúc 17 giờ, trước khi Ninh Bình đối đầu Hà Nội lúc 19 giờ 30.

Đáng chú ý, Ninh Bình và Hà Nội đang cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết. Vì vậy, chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ mang ý nghĩa quan trọng, giúp đội giành trọn 3 điểm chiếm ưu thế trong cuộc đua vào tốp 4.