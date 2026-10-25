Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay: Chung kết đỉnh cao

Ngày thi đấu cuối cùng hứa hẹn nhiều kịch tính khi các đội bước vào những trận đấu quyết định thứ hạng. Mỗi cuộc so tài đều mang ý nghĩa quan trọng, từ cuộc đua giành vị trí cao hơn đến nỗ lực trụ hạng.

Binh chủng Thông tin - BĐ19 (phải) đứng trước cơ hội vô địch

Mở màn lúc 12 giờ là trận tranh hạng 5-6 giữa LPB Ninh Bình và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Không thể góp mặt trong nhóm tranh huy chương, hai đội sẽ hướng đến chiến thắng cuối cùng để khép lại giải đấu với thứ hạng tốt hơn.

Đến 14 giờ 30, Geleximco Hưng Yên gặp Vietinbank ở trận tranh hạng 7-8. Đây là cuộc đối đầu đặc biệt quan trọng bởi kết quả sẽ xác định đội bóng phải xuống hạng. Vì vậy, cả hai cần thi đấu tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tốt cơ hội để bảo vệ vị trí của mình.

Lúc 17 giờ, Hóa chất Đức Giang Lào Cai chạm trán VTV Bình Điền Long An trong trận tranh HCĐ. Sau khi thất bại ở bán kết, hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng nhằm có được tấm huy chương trước khi mùa giải khép lại.

Tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết lúc 19 giờ 30 giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin - BĐ19. Cuộc so tài không chỉ quyết định danh hiệu vô địch mà còn là màn cạnh tranh giữa hai đội bóng giàu tham vọng.

Ở vòng bảng, Hà Nội Tasco Auto từng hai lần đánh bại Binh chủng Thông tin - BĐ19 với cùng tỷ số 3-2. Kết quả này tạo thêm động lực để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến chiến thắng thứ ba trước đối thủ.

Trong khi đó, Binh chủng Thông tin - BĐ19 có cơ hội đòi lại món nợ, đồng thời chấm dứt quãng thời gian chờ đợi để trở lại ngôi cao nhất.

Với tính chất của một trận chung kết, sự ổn định, bản lĩnh và khả năng tận dụng thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc đua đến chức vô địch.