Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 24.10: Đại chiến bán kết

Hóa chất Đức Giang Lào Cai bước vào bán kết với vị trí dẫn đầu vòng bảng, trong khi Hà Nội Tasco Auto kết thúc giai đoạn này ở hạng tư sau thất bại 1-3 trước Geleximco Hưng Yên.

Binh chủng Thông tin – BĐ19 (áo xanh) sẽ gặp thử thách lớn tại bán kết

Dù có thứ hạng khác biệt, trận bán kết vẫn hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt khi các đội phải duy trì sự ổn định trong thi đấu loại trực tiếp.

Với Hà Nội Tasco Auto, cải thiện chất lượng phòng ngự, nâng hiệu quả bước một và hạn chế những chuỗi mất điểm sẽ là yếu tố quan trọng nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào chung kết.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai cần phát huy sự ổn định đã thể hiện ở vòng bảng để tiến gần hơn đến mục tiêu tranh chức vô địch.

Ở cặp bán kết còn lại, Binh chủng Thông tin – BĐ19 tái đấu VTV Bình Điền Long An sau chiến thắng 3-0 trước chính đối thủ ở lượt cuối vòng bảng ngày 22-10. Kết quả này giúp đội bóng áo lính vươn lên vị trí thứ ba, tạo thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu mang tính quyết định.

Binh chủng Thông tin – BĐ19 cần tiếp tục phát huy hiệu quả phát bóng, chắn bóng và khả năng xử lý ở những điểm số cuối set.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An phải cải thiện khả năng tổ chức tấn công, tìm lại sự ăn ý giữa các vị trí để bảo vệ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Hai đội giành chiến thắng ở bán kết sẽ tranh chức vô địch ngày 25.10, còn hai đội thất bại gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Với tính chất loại trực tiếp, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương.

Lịch thi đấu bán kết ngày 24.10:

14h30: Hoá chất Đức Giang Lào Cai - Hà Nội Tasco Auto

19h30: Binh chủng Thông tin – BĐ19 - VTV Bình Điền Long An