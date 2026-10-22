Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 22.10

Bốn đội giành quyền vào bán kết tranh chức vô địch gồm Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - BĐ19.

Binh chủng Thông tin - BĐ19 (phải) sẽ có trận đấu quan trọng với VTV Bình Điền Long An ở lượt trận cuối

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình, XMLS Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) và Geleximco Hưng Yên sẽ bước vào vòng đấu trụ hạng.

Theo điều lệ, đội đứng đầu giai đoạn vòng bảng gặp đội xếp thứ tư ở bán kết, còn hai đội đứng thứ hai và thứ ba đối đầu nhau. Vì vậy, kết quả lượt cuối không chỉ quyết định thứ hạng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch của các đội.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã chắc chắn đứng đầu sau khi giành 11 chiến thắng. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - BĐ19 vẫn cạnh tranh vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư.

Tâm điểm lượt đấu cuối là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - BĐ19 lúc 14 giờ 30. Kết quả trận đấu có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong thứ hạng nhóm đầu, đồng thời ảnh hưởng đến các cặp bán kết.

Trước đó, lúc 12 giờ, Hà Nội Tasco Auto gặp Geleximco Hưng Yên. Đến 17 giờ, Hóa chất Đức Giang Lào Cai chạm trán XMLS Thanh Hóa. Trận đấu còn lại giữa Vietinbank và LPBank Ninh Bình diễn ra lúc 19 giờ 30.

Với các suất đi tiếp đã được xác định, lượt cuối vẫn là bước chạy đà quan trọng, nơi mỗi đội cần hướng đến kết quả thuận lợi trước vòng đấu loại trực tiếp cũng như cuộc chiến trụ hạng.