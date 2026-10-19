Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 19.10: Cuộc đua điểm số nóng lên

Mở màn lúc 12 giờ là cuộc đối đầu giữa Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Hà Nội Tasco Auto.

Đội đầu bảng Hóa chất Đức Giang Lào Cai (áo trắng) sẽ có cuộc đối đầu đáng chú ý với Binh chủng Thông tin – BĐ19

Đại diện Thủ đô hướng đến chiến thắng để tích lũy thêm điểm số, trong khi Thanh Hóa cần cải thiện phong độ nếu muốn tạo lợi thế trước đối thủ. Khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Lúc 14 giờ 30, LPB Ninh Bình chạm trán VTV Bình Điền Long An. Đây được xem là một trong những trận đấu đáng chờ đợi trong ngày, khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng có chất lượng.

Sự hiệu quả trong khâu tấn công, khả năng chắn bóng và tổ chức phòng thủ sẽ quyết định đội nào chiếm ưu thế trong cuộc so tài này.

Đến 17 giờ, Vietinbank gặp Geleximco Hưng Yên trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua ở nhóm cuối bảng.

Hai đội cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở khâu đỡ bước một và phối hợp chuyền hai, để tạo điều kiện cho các mũi tấn công phát huy hiệu quả. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành được lợi thế đáng kể trong giai đoạn còn lại của giải.

Khép lại ngày thi đấu lúc 19 giờ 30 là màn chạm trán giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Binh chủng Thông tin – BĐ19. Với sự cạnh tranh giữa hai đội giàu duyên nợ, trận đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Lượt đấu thứ 12 được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những diễn biến hấp dẫn, khi từng điểm số đều có thể ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng trước chặng quyết định của mùa giải.