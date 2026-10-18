Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 18.10

Mở màn lúc 12 giờ là cuộc đối đầu giữa LPB Ninh Bình và Hà Nội Tasco Auto. Đây là màn so tài được chờ đợi khi cả hai đội đều có mục tiêu riêng trong chặng nước rút của giải.

Ngày thi đấu 18.10 hứa hẹn diễn ra nhiều trận cầu hấp dẫn. Ảnh: P.V

Khả năng tổ chức lối chơi, duy trì sự ổn định và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả.

Đến 14 giờ 30, Vietinbank chạm trán Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Với cả hai đội, chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn giúp cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt, khi các cầu thủ cần hạn chế sai sót và duy trì sự tập trung trong từng pha bóng.

Tâm điểm trong ngày là cuộc đọ sức lúc 17 giờ giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An. Hai đội có nhiều duyên nợ, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn.

Lịch thi đấu vòng 11. Ảnh: VFV

Đây cũng là trận đấu đáng chú ý đối với người hâm mộ khi cả hai đều cần thể hiện bản lĩnh và sự ổn định ở thời điểm quan trọng của mùa giải.

Khép lại ngày thi đấu lúc 19 giờ 30 là cuộc chạm trán giữa Geleximco Hưng Yên và Binh chủng Thông tin – BĐ19.

Với lịch thi đấu dày đặc và tính chất quan trọng của từng điểm số, lượt đấu ngày 18.10 được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những diễn biến đáng chú ý tại giải bóng chuyền nữ quốc gia năm nay.