Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 17.10

Tâm điểm là màn so tài giữa Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang Lào Cai lúc 14h30. Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang có khởi đầu ấn tượng khi toàn thắng hai trận đầu tiên, qua đó tạm dẫn đầu bảng đấu.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai (áo trắng) đang có khởi đầu ấn tượng tại giai đoạn 2

Đội bóng cần tiếp tục duy trì phong độ và tích lũy thêm điểm số nhằm củng cố vị trí trước khi giai đoạn 2 khép lại.

Ở phía đối diện, Ninh Bình cũng rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng góp mặt trong nhóm tranh bán kết.

Sự chú ý sẽ hướng về ngoại binh Paskova (Bulgaria), người được kỳ vọng tạo khác biệt trước hàng chắn được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Khả năng tấn công và tận dụng cơ hội sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Trước đó, lúc 12 giờ, Hà Nội sẽ chạm trán Ngân hàng Công Thương. Sau thất bại ở lượt đấu thứ hai, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu nhanh chóng lấy lại phong độ, cải thiện hiệu quả thi đấu để tiếp tục cạnh tranh.

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin và Thanh Hóa. Với Thanh Hóa, chiến thắng có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực bám đuổi nhóm cạnh tranh vé bán kết. Nếu tiếp tục mất điểm, cơ hội đi tiếp của đội bóng này sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Hưng Yên. Nhà đương kim vô địch thắng Thanh Hóa 3-1 trong trận gần nhất dù thiếu chuyền hai Kim Thoa.

Với 20 điểm sau chín trận, đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa giữ vị trí thứ ba. Hưng Yên cần tìm phương án phòng ngự và chắn bóng hiệu quả trước các mũi tấn công đa dạng của đối thủ.

Các trận đấu ngày 17.10 được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng xếp hạng, khi những đội còn mục tiêu cạnh tranh đều cần chắt chiu từng điểm số.