Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG các CLB 2026 mới nhất

Ngày 14/10, giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long. Sau gần 6 tháng, 8 đội bóng trở lại tranh tài trong chặng đấu quyết định, diễn ra từ ngày 14 đến 25/10, nhằm cạnh tranh ngôi vô địch và suất trụ hạng.

Giải bóng chuyền nữ VĐGQ các CLB có 8 đội bóng tham dự là VTV Bình Điền Long An, LP Bank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên và Hà Nội Tasco Auto.

Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long. (Ảnh: VFV)

Lịch thi đấu giai đoạn 2 bóng chuyền nữ VĐQG 2026

LỊCH THI ĐẤU GIAI ĐOẠN 2 BÓNG CHUYỀN NỮ VĐQG 2026

Thứ Tư, 14/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

Binh chủng Thông tin

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

Geleximco Hưng Yên

VS

HCĐG Lào Cai

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

VTV Bình Điền Long An

VS

Ngân hàng Công Thương

▶Đang cập nhật

20:00

Vĩnh Long

XMLS Thanh Hoá

VS

LP Bank Ninh Bình

▶Đang cập nhật

Thứ Năm, 15/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

HCĐG Lào Cai

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

Binh chủng Thông tin

VS

Ngân hàng Công Thương

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

Geleximco Hưng Yên

VS

LP Bank Ninh Bình

▶Đang cập nhật

19:30

Vĩnh Long

VTV Bình Điền Long An

VS

XMLS Thanh Hoá

▶Đang cập nhật

Thứ Bảy, 17/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

Ngân hàng Công Thương

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

HCĐG Lào Cai

VS

LP Bank Ninh Bình

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

Binh chủng Thông tin

VS

XMLS Thanh Hoá

▶Đang cập nhật

19:30

Vĩnh Long

Geleximco Hưng Yên

VS

VTV Bình Điền Long An

▶Đang cập nhật

Chủ Nhật, 18/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

LP Bank Ninh Bình

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

Ngân hàng Công Thương

VS

XMLS Thanh Hoá

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

HCĐG Lào Cai

VS

VTV Bình Điền Long An

▶Đang cập nhật

19:30

Vĩnh Long

Binh chủng Thông tin

VS

Geleximco Hưng Yên

▶Đang cập nhật

Thứ Hai, 19/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

XMLS Thanh Hoá

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

LP Bank Ninh Bình

VS

VTV Bình Điền Long An

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

Ngân hàng Công Thương

VS

Geleximco Hưng Yên

▶Đang cập nhật

19:30

Vĩnh Long

HCĐG Lào Cai

VS

Binh chủng Thông tin

▶Đang cập nhật

Thứ Tư, 21/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

VTV Bình Điền Long An

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

XMLS Thanh Hoá

VS

Geleximco Hưng Yên

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

LP Bank Ninh Bình

VS

Binh chủng Thông tin

▶Đang cập nhật

19:30

Vĩnh Long

Ngân hàng Công Thương

VS

HCĐG Lào Cai

▶Đang cập nhật

Thứ Năm, 22/10/2026

12:00

Vĩnh Long

Hà Nội Tasco Auto

VS

Geleximco Hưng Yên

▶Đang cập nhật

14:30

Vĩnh Long

VTV Bình Điền Long An

VS

Binh chủng Thông tin

▶Đang cập nhật

17:00

Vĩnh Long

XMLS Thanh Hoá

VS

HCĐG Lào Cai

▶Đang cập nhật

19:30

Vĩnh Long

LP Bank Ninh Bình

VS

Ngân hàng Công Thương

▶Đang cập nhật

Thông tin giải đấu

Sau giai đoạn 1, Hà Nội Tasco Auto tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ hai là Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hai vị trí tiếp theo thuộc về VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin, lần lượt có 14 và 11 điểm.

Bám sát nhóm dẫn đầu là LP Bank Ninh Bình với 10 điểm. Trong khi đó, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đứng thứ 6 với 8 điểm, nhiều hơn Vietinbank 2 điểm. Geleximco Hưng Yên xếp cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.

Theo thể thức thi đấu, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng bán kết vào ngày 24/10, trong khi đội đứng cuối bảng chung cuộc phải xuống hạng. Khoảng cách điểm số giữa các đội khiến cuộc cạnh tranh ở cả hai đầu bảng xếp hạng hứa hẹn diễn ra quyết liệt.