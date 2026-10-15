Lịch thi đấu bóng chuyền nữ hôm nay 15/10: Đức Giang đối đầu Hà Nội, Long An gặp Thanh Hóa

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ hôm nay 15/10

Đức Giang - Hà Nội: Bên thắng nhàn, bên thắng nhọc

Trận đấu lúc 12h00 là tâm điểm chuyên môn của ngày thi đấu. Hà Nội kết thúc giai đoạn đầu với bảy trận toàn thắng, giành 19 điểm. Tuy vậy, trong trận mở màn vòng 2 ngày 14/10, đội phải đánh đủ năm ván mới hạ được Thông tin - Đông Bắc.

Đối thủ của họ có khởi đầu nhẹ nhàng hơn. Hóa chất Đức Giang thắng Geleximco Hưng Yên 3-0 với các ván 25-14, 25-14, 25-10.

Hai đội đang cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu, nên khả năng hồi phục thể lực sẽ được thử thách ngay tại trận này. Bên nào giữ được sự ổn định ở khâu chuyền một, phòng thủ và tổ chức tấn công, bên đó có nhiều cơ hội nghiêng cán cân.

Long An - Thanh Hóa: Nhà đương kim vô địch gặp đối thủ vừa được tiếp sức

Ở trận đấu muộn, VTV Bình Điền Long An ra sân sau chiến thắng 3-0 trước Ngân hàng Công Thương. Ngoại binh Jess Mruzik để lại dấu ấn ở khả năng ghi điểm, cùng sự góp sức của Trà My, Nguyễn Lan Vy và Lê Như Anh trong hệ thống tấn công của đội đương kim vô địch.

Phía bên kia lưới, XMLS Thanh Hóa bổ sung hai chủ công ngoại là Sasipaporn Janthawisut và Claire Hoffman cho giai đoạn quyết định. Điều này đặt ra bài toán phối hợp và tổ chức chắn bóng cho Long An. Với lịch thi đấu dày, đội nào giữ được hiệu suất qua từng ván và hạn chế lỗi trực tiếp sẽ có lợi thế.

Hai trận còn lại: Cuộc đua thứ hạng nóng dần

Ngân hàng Công Thương gặp Thông tin - Đông Bắc, và bài toán của đội này là cải thiện khả năng chống đỡ những mũi tấn công mạnh. LPBank Ninh Bình đấu Geleximco Hưng Yên với mục tiêu tích lũy điểm, trong khi đối thủ đang chịu áp lực lớn ở cuộc chiến trụ hạng. Kết quả các trận này sẽ tác động đến thứ tự xếp hạng trước vòng bán kết.

Thi đấu ở đâu, xem ở đâu?

Các trận ngày 15/10 thuộc giai đoạn 2, diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Tám đội tiếp tục đấu vòng tròn để xác định thứ hạng chung cuộc và bốn suất vào bán kết ngày 24/10.

Trận tranh hạng ba và chung kết được xếp lịch ngày 25/10. Đội đứng cuối bảng chung cuộc đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận của giai đoạn 2 trên kênh YouTube Trực Tiếp Bóng Chuyền.