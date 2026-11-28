Ở nội dung nữ, lúc 14 giờ, chủ nhà TP.HCM gặp Hưng Yên tại bảng C. Đây là bảng đấu có sự góp mặt của Thanh Hóa và Ninh Bình, được đánh giá khá cân bằng về lực lượng. Với lợi thế sân nhà, các cô gái TP.HCM kỳ vọng có khởi đầu thuận lợi, nhưng Hưng Yên cũng quyết tâm tạo bất ngờ.

Ngày thi đấu mở màn hứa hẹn diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Ảnh: VFV

Đến 16 giờ 30, nội dung nam chứng kiến cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và TP.HCM. Cả hai đều sở hữu lực lượng nòng cốt là những VĐV từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Vì vậy, màn so tài này được dự báo hấp dẫn và có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của hai đội.

Tâm điểm buổi tối là trận đấu nữ giữa Hà Nội và Quảng Ninh lúc 19 giờ. Hà Nội được đánh giá là ứng viên cạnh tranh huy chương khi sở hữu nhiều gương mặt chất lượng như Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo và Nguyễn Khánh Đang.

Đáng chú ý, bảng D còn có sự góp mặt của đương kim vô địch Quân đội và á quân Tây Ninh. Cuộc đối đầu giữa hai đội tái hiện trận chung kết Đại hội năm 2022, nơi Quân đội từng giành chiến thắng.

Năm nay, Quân đội tiếp tục dựa trên bộ khung Binh chủng Thông tin, trong khi Tây Ninh sở hữu lực lượng VTV Bình Điền Long An cùng sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy sau thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Đây được xem là hai ứng viên hàng đầu cho tấm vé bán kết.

Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch và Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.

Lịch thi đấu ngày 28.11:

14h00: TP.HCM - Hưng Yên (nữ)

16h30: Đà Nẵng - TP.HCM (nam)

19h00: Hà Nội - Quảng Ninh (nữ)